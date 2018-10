L’allarme della FAO su clima e cibo

L’allarme del governatore della Bce - Mario Draghi : “Le parole del governo italiano hanno fatto danni” : "Negli ultimi mesi le parole sono cambiate molte volte e quello che ora aspettiamo sono i fatti, principalmente la legge di bilancio e la successiva discussione parlamentare. Purtroppo abbiamo visto che le parole hanno fatto alcuni danni, i tassi sono saliti, per le famiglie e le imprese anche se tutto ciò non ha contagiato granché altri paesi dell'Eurozona, rimane un episodio principalmente italiano. Invito a considerare che sia il premier ...

Rientra L’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale a Monza : tutto nella norma per il Gran Premio di Formula Uno : A Monza Rientra l’allarme ‘sciopero’ della Polizia Locale in occasione del Gp di Formula Uno: gli agenti protestano per i turni di servizio Sventato il rischio di uno sciopero della Polizia Locale di Monza per il giorno del Gran Premio di Formula 1. E’ stato sospeso dopo un incontro tra sindaco Dario Allevi e sindacati in prefettura lo stato di agitazione proclamato da una sigla sindacale. Gli agenti protestano per ...

Firenze - rapina in banca : il concitato audio della Polizia/ Video - in diretta dalL’allarme all'arresto : Firenze, rapina in banca: nell'audio della centrale di Polizia i momenti concitati dell'intera operazione. Dall'arrivo della segnalazione all'arresto dei due banditi.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:56:00 GMT)

Firenze - cresce L’allarme per i due ponti "Morandi" della città : Dopo l"immane tragedia avvenuta nel capoluogo ligure, a Firenze torna con gran forza a concentrarsi l"attenzione su due ponti che attraversano l"Arno in pieno centro storico. Entrambe le strutture sono state, infatti, ideate da Riccardo Morandi, l"ingegnere che ha progettato anche il ponte crollato ieri a Genova.Si tratta per la precisione di ponte San Niccolò e di ponte Vespucci, rispettivamente a monte ed a valle del Ponte Vecchio, che già da ...

“Non va bene”. Elisa Isoardi e il suo corpo : L’allarme della collega preoccupa : Elisa Isoardi? Troppo magra. Parola di Antonella Clerici. “Le ho detto che la trovo dimagrita – ha dichiarato la conduttrice Rai Antonella Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni – Dovrebbe mangiare un po’ di più perché a ‘La prova del cuoco’ la vogliono più in carne”. A settembre, infatti, Elisa Isoardi prenderà il timone della storica trasmissione Rai, lasciata lo scorso giugno da ‘Antonellina’, che invece a settembre tornerà in ...

Consumi - L’allarme : le risorse naturali della terra per il 2018 sono finite. Nel 2018 l’Earth Overshoot Day in anticipo : La popolazione mondiale ha consumato tutte le risorse terrestri – frutta e verdura, carne e pesce, acqua e legna – disponibili per il 2018. È quanto reso noto nell’Earth Overshoot Day, chericade il primo agosto e quest’anno riporta dati particolarmente allarmanti. A calcolare la data della giornata, che ogni anno ricorre prima poiché aumentano i Consumi mondiali di natura, è il Global Footprint Network, un’organizzazione ...

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

