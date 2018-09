L' aereo non centra la pista e atterra in laguna

aereo non centra la pista e atterra in laguna : passeggeri si salvano a nuoto : Un Boeing 737 della Air Niugini, la compagnia di bandiera della Papua Nuova Guinea, non ha centrato la pista di atterraggio...

Dalla biometria alla blockchain - salire su un aereo non è mai stato così tech : Budapest – Intelligenza artificiale, blockchain, internet delle cose. Ambiti enormi dell’innovazione che siamo abituati ad associare a territori come la finanza, la ricerca scientifica di alto livello, la domotica. Il summit europeo di Sita in corso nella capitale ungherese dimostra invece come l’integrazione di quelle tecnologie nell’esperienza di viaggio sia l’unica rotta possibile per rispondere al pachidermico aumento della domanda di ...

“Papà - aiutami! Non riesco a respirare”. 15enne muore dopo aver mangiato un panino in aereo : La ragazza inglese era allergica al sesamo e controllava sempre con attenzione le etichette. Aveva acquistato la baguette da "Pret a Manger" all'aeroporto di Heathrow ed è morta all'ospedale di Nizza, dove era andata in vacanza col padre e la sua migliore amica. Ieri si è aperto il processo che accerterà le responsabilità della tragedia.Continua a leggere

aereo russo : Israele replica - non siamo responsabili : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Allarme nei cieli italiani - aereo non risponde - scatta lo scramble : decollo immediato per due caccia : Alle 11.40 immediato decollo per due Eurofighter italani di stanza a Istrana (Treviso) che hanno intercettato un aereo monomotore olandese che era decollato dalla Polonia, diretto a Voghera.Continua a leggere

Bonafede : “Cari deputati del Pd - non sto favorendo il padre di Di Battista”. Poi mostra il biglietto aereo come Di Maio : “Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me lo chiederebbe mai. Voglio tranquillizzare gli esponenti del Pd che si sono lanciati con l’ennesima fake news: non essendoci più loro al governo, ora non ci sono più privilegi“. Così in un video postato su Facebook il ministro della ...

I piloti non regolano la pressione dell’aereo : sanguinamenti per una trentina di passeggeri [GALLERY] : 1/5 ...

Si guasta aereo - non espulsi 15 tunisini : 13.20 Si guasta l'aereo con cui dovevano essere rimpatriati 15 tunisini.I migranti tornano liberi, ma con foglo di via che li obbliga a lasciare l'Italia. L'episodio,riferito da "Il Tempo",è accaduto la settimana scorsa.Nel servizio erano impegnati 100 agenti,confluiti da diverse parti d'Italia a Fiumicino. Da lì doveva partire un charter diretto a Palermo e poi in Tunisia, ma si è scoperto che era guasto,denuncia il sindacato di Polizia.Due ...

Allarme nei cieli italiani - aereo non risponde - scatta lo scramble : decollo immediato per due caccia : Alle 8.30 un Antonov ucraino interrompe il contatto radio con Fiumicino: Allarme immediato, si alzano due Eurofighter dalla base di Grosseto che hanno intercettato l'aereo passeggeri e scortato a Fiumicino.-- Allarme sui cieli italiani questa mattina. Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Grosseto in seguito ad un Allarme per un aereo che aveva perso il contatto radio con le autorità preposte al controllo del ...

Incidente aereo in Sud Sudan : il medico italiano coinvolto “non è in pericolo di vita” - rientrerà presto in Italia : 1/4 ...

Sonia Bruganelli - la polemica : ‘Su un aereo di linea non mi vedrete più’ : Quella tra Sonia Bruganelli e gli aerei è una storia di amore e odio (e di tante critiche social). Amore, quando si tratta di voli privati, odio quando la moglie di Paolo Bonolis ricorre a quelli di linea. La donna, infatti, attraverso le stories di Instagram racconta ai follower la sua ultima disavventura. Direttamente dall’aeroporto spiega: Allora, adesso un bell’aereo privato qui non ci stava bene? Benissimo! All’andata ...