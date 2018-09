La tecnologia al servizio delle idee al centro del nuovo progetto del papà di Ico | Shadow

eurogamer

(Di venerdì 28 settembre 2018) C'è inevitabilmente molta curiosità nei confronti del prossimo gioco di genDesign, software house capitanata da quell'incredibile creativo di Fumito Ueda. Proprio ile in particolare il suo sviluppo è aldi alcune brevi dichiarazioni di Ueda riportate da Gaming Bolt.L'autore ha in particolare lodato lasempre più all'avanguardia a disposizione degli sviluppatori. "In passato ci sarebbe voluta una settimana o anche due per far si che una idea che avevo in testa venisse realizzata nel gioco. Tuttavia ora che abbiamo degli strumenti moderni a nostra disposizione possiamo realizzare pienamente un'idea in appena una manciata di giorni o di ore. Il modo in cui stiamo costruendo il nostro prossimo gioco semplicemente non era concepibile anni fa, quando abbiamo sviluppato The Last Guardian eof the Colossus". Read more…