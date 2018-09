La storia di Assassin' s Creed Odyssey arriverà a durare fino a 40 ore

eurogamer

(Di venerdì 28 settembre 2018) Dopo aver visto la grandezza della sua mappa, possiamo dire che'ssarà decisamente un titolo molto vasto, la domanda è quanto vasto?Come riporta Gamingbolt, sembra che occorreranno 40 ore per completare laprincipale del titolo, ovvero poco meno di un'ora per ogni GB di spazio libero necessari sui nostri hard drive. Il calcolo proviene da PowerPyx, quindi 40 ore è una cifra molto verosimile, tenete conto che PowerPyx non salta le scene d'intermezzo e copre tutte le aree esplorabili sulla mappa. Pensate che per coprire il 12% del gioco, i ragazzi di PowerPyx hanno impiegato 5\6 ore. Inoltre le ore potrebbe aumentare in caso si decida di raggiungere il livello massimo o dedicarsi allo sblocco del Platino. Da queste informazioni siamo abbastanza sicuri che'ssarà il capitolo più longevo della serie, ovviamente bisognerà verificare la ...