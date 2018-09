La sessuologa | “è vero | con con il reddito di cittadinanza si farà più sesso”

meteoweb.eu

: RT @LuigiPiccarozzi: @Lawrence5689 E non è vero, la sessuologa in studio lo ha spiegato bene, il pene se stimolato reagisce con l’erezione,… - poe96415533 : RT @LuigiPiccarozzi: @Lawrence5689 E non è vero, la sessuologa in studio lo ha spiegato bene, il pene se stimolato reagisce con l’erezione,… - LuigiPiccarozzi : @Lawrence5689 E non è vero, la sessuologa in studio lo ha spiegato bene, il pene se stimolato reagisce con l’erezio… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Riguardo le dichiarazioni del deputato del Movimento 5 stelle, Massimo Baroni, sul legame fra sesso edi(‘Con ilditromberanno tutti come ricci’) è intervenuta laRosamaria Spina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus. “Personalmente non credo neldicosì come viene proposto –ha affermato la Dott.ssa Spina-, ma l’espressione colorita dell’On.Baroni apre una parentesi ampia e tocca una nota dolente: quella della crisi economica che incide, spesso anche pesantemente, sulla sessualità di coppia e del singolo. Se un uomo (o una donna) hanno una preoccupazione di natura economica, la loro attenzione sicuramente si sposta dal sesso e dall’attività sessuale su altro. Probabilmente ha ragione il deputato Baroni, con più soldi la coppia può essere ...