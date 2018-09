La ricordate al fianco di Mike Bongiorno? Susanna Messaggio oggi è così e ha una ‘vita

caffeinamagazine

(Di venerdì 28 settembre 2018) Che fine ha fatto? Cosa fanella vita l’ex annunciatrice delle reti Mediaset? E bene sì, dopo anni di silenzio ecco tornare alla ribalta uno dei volti sexy degli inizi della rete del Biscione.ha affiancato Enzo Tortora a Portobello fino a, ma non tutti sanno che, 55 anni, ancoraappare sul piccolo schermo televisivo benché non con un programma suo. Sì, come racconta la diretta interessata al settimanale ‘Spy’,è spesso e volentieri sul piccolo schermo: “Sono spesso a Detto fatto come esperta di benessere, mi vedete a La vita in diretta e ho fatto tutta la passata stagione al telegiornale di Tg4 nella parte dell’almanacco”.la vediamo sorridente, ma qualche anno fa laha dovuto affrontare un dolorosissimo lutto.ha ...