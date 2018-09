La Rai cerca 25 giovani laureati in economia sotto i 30 anni

NOTTE RICERCATORI : A POTENZA PROGETTO "BRaiNCITIES" : Il programma pensato per un ampio pubblico prevede numerose attività, tra cui seminari di divulgazione scientifica, esperimenti e dimostrazioni sul campo, mostra Arte e Scienza, musica, Quadri ...

F1 – Raikkonen tra presente e futuro a Sochi : “prossimo anno? Devo cercare di finire al meglio questo” : Le sensazioni di Kimi Raikkonen alla vigilia del Gp di Sochi: le parole del finlandese della Ferrari tra presente e futuro Giornata da dedicare alla stampa ed ai tifosi, oggi a Sochi, per i piloti della F1 alla vigilia del 16° appuntamento della stagione. Domani mattina si accenderanno finalmente i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Russia con Kimi Raikkonen sicuramente motivato a far bene con la sua Ferrari dopo ...

La Rai seleziona apprendisti : si cercano 25 laureati in Economia : La Rai Radiotelevisione Italiana ha pubblicato sul sito web dell'azienda un avviso relativo alla ricerca di nuove risorse [VIDEO] da assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di trentasei mesi. Le unita' di cui l'azienda necessita sono 25 e andranno a ricoprire la carica di impiegati: essi, dunque, saranno incaricati di espletare determinate attivita' amministrative, in relazione al settore in cui saranno ...

Giornata per la ricerca : Anelli - rettore - - 'risultati di grande valore culturale e sociale'. Raimondi - presidente Gemelli - - 'festeggiamo ... : ... particolarmente in un periodo in cui sembra mancare fiducia nella scienza'. Lo ha detto questa mattina il rettore dell'Università Cattolica, Franco Anelli, inaugurando i lavori della settima ...

Un pescatore sente delle grida : scatta la ricerca di una persona sul LagoRai : TESERO. Un pescatore ha sentito delle urla e ha dato l'allarme. E' scattata così un'operazione di ricerca di una persona nella zona sopra il lago Lagorai, nella zona di Tesero. Il Pelikan ha caricato ...

Quando la toppa è peggio del buco : gli opeRai cercano di raddrizzare l’auto ma l’effetto è da film comico : Cina, un’auto a seguito di un incidente si è ribaltata e alcuni operai con l’ausilio di una ruspa stanno raddrizzando il mezzo per liberare la strada. Appena l’auto poggia terra i cavi a cui è assicurata si rompono e il mezzo precipita giù per un pendio, schiantandosi all’interno del bosco sottostante. Sembra di assistere a una scena da film comico ma il recupero dell’auto è un vero disastro, ai poveri operai la magra consolazione di aver ...

L’artico - i cambiamenti climatici - la ricerca : CMCC a Presa Diretta su Rai3 : La ricerca sui cambiamenti climatici è protagonista della puntata della trasmissione Presa Diretta che andrà in onda questa sera, lunedì 10 settembre alle ore 21:15 su RaiTre. Un viaggio in Artico per approfondire il tema e gli impatti futuri sulle nostre società. Il giornalista Alessandro Mancina ha incontrato diversi esperti, tra cui Paola Mercogliano (Direttore della Divisione Modelli Regionali e impatti geo-idrologici) e il Prof. Carlo ...

Si cerca la quadra sulla Rai Berlusconi e la Lega trattano : Un passo avanti, uno indietro e magari poi di lato. È un delicato minuetto, quello che la politica danza attorno al cavallo di Saxa Rubra, in una Rai che ancora attende lo sbloccarsi di una situazione che diventa insostenibile con l'inizio dei palinsesti autunnali. Basti considerare che ci sono tre testate senza direttore: Raisport, Radio e Tgr ("non si può più andare avanti ad interim, necessitano piani editoriali", preme l'Usigrai). Senza ...

Bartolomeo e Kirill cercano un compromesso sull'autocefalia ucRaina : Ma al di là della cronaca, occorre fare alcune considerazioni. Anzitutto il perché della visita, richiesta dallo stesso Kirill al Fanar. La risposta è semplice: Mosca ha percepito che il distacco ...

Asia Argento tradita da Rain Dove - parla la compagna Rose McGowan : “Cerca di essere onesta” : Asia Argento tradita da Rain Dove sul caso Jimmy Bennett. Questo sarebbe il nome della persona che si è presa carico di fornire alla Polizia gli SMS privati nei quali l'artista italiana avrebbe confermato di aver avuto rapporti intimi con un giovanissimo Bennett, senza sapere che fosse minorenne. A parlare è però Rose McGowan, che ha richiesto chiarezza a colei che un tempo era stata sua amica: "Fai la cosa giusta e sii onesta". Rose ha ...

Maldive - resort di lusso cerca libRaio disposto a lavorare in spiaggia : ecco i requisiti per il lavoro dei sogni : Arriva il lavoro su misura per chi è amante dei libri e della tranquillità: lavorare in libreria in spiaggia, alle Maldive. È possibile lasciarsi alle spalle uffici e stress per fiondarsi su spiagge bianchissime, con lo sguardo che si perde verso l’orizzonte, che pone tra sé e voi nient’altro che acque cristalline. Un lavoro che fa della cultura e della voglia d’esplorazione i propri cardini. Si riceverà uno stipendio per lavorare ...

Cercasi libRaio per un bookshop… alle Maldive : «Chiamata alle armi» per i bibliofili che amano i libri tanto quanto il sole e le spiagge delle Maldive. Philip Blackwell, rampollo di una famiglia di librai, cerca personale per il suo nuovo business: una libreria con sede nel lussuoso resort ecologico di Soneva Fushi, nelle Maldive, appunto. «La retribuzione è irrisoria, ma i benefit sono ineguagliabili», spiega Blackwell nell’annuncio di lavoro. «Il ruolo è in evoluzione e dipende da te ...