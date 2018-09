La Borsa di Milano è in forte calo e lo spread è cresciuto parecchio - dopo l’aggiornamento del DEF approvato dal governo : All’apertura della Borsa di Milano di venerdì lo FTSE MIB, il suo principale indice, è risultato il peggiore d’Europa registrando un calo del 2,5 per cento; il settore che ha perso di più è quello bancario, dove i titoli di alcuni istituti The post La Borsa di Milano è in forte calo e lo spread è cresciuto parecchio, dopo l’aggiornamento del DEF approvato dal governo appeared first on Il Post.

Manovra - ecco i numeri delle misure approvate dal Governo : La nota di aggiornamento al Def prevede un deficit fino al 2,4%. Una cifra che libererà circa 27 miliardi di euro per la Manovra e consentirà innanzitutto la sterilizzazione delle clausole di ...

Napoli - spappolarono la milza a Gaetano : messa alla prova per sette del branco : Qualcuno riprenderà gli studi frequentando la scuola, qualcun altro seguirà un corso per imparare il mestiere di cuoco, pizzaiolo o parrucchiere. E per un anno dovranno abbinare allo studio attività ...

Caso Mura - Camera approva le dimissioni dell'ex deputato velista M5S - : Con 295 sì e 181 no, Montecitorio ha accettato la decisione di Andrea Mura di lasciare il Parlamento. "Contro di me un linciaggio mediatico" ha scritto in una lettera

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 24 a venerdì 28 settembre 2018 – Ricette e rubriche. : Nuova edizione de La prova del cuoco, condotto da Elisa Isoardi con la partecipazione di Andrea Lo Cicero. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed immancabili omaggi alla […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 24 a ...

