La prima Conferenza Nazionale delle Green City a Bologna

Striscia la notizia contro la Rai in conferenza stampa/ "La prima serata non inizia mai alle 21.10" : Striscia la notizia si prepara a tornare da lunedì 24 settembre in onda ma prima ecco l'affondo alla Rai in conferenza stampa sulla partenza della messa in onda e non solo. (Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 13:59:00 GMT)

La prima volta conferenza stampa : tutte le dichiarazioni : pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2018 11:51.

La prima volta conferenza stampa in diretta : le dichiarazioni di Cristina Parodi : pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2018 11:25.

La prima volta conferenza stampa in diretta : pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2018 11:10.

Lo Sri Lanka ospita la prima Conferenza globale sulla 'valutazione' : All'evento stanno partecipando 150 parlamentari da tutto il mondo, oltre a esperti sulle politiche di valutazione, gruppi d'interesse, membri della società civile e partner per lo sviluppo. Per '...

A Bologna prima Conferenza nazionale delle Green City : Roma, 12 set., askanews, - Le questioni ambientali sono sempre più centrali per la qualità delle città dove vive la gran parte della popolazione e dove si concentrano i maggiori problemi di traffico, ...

Meleo : prima Conferenza dei servizi per installazione colonnine elettriche : Roma – “Oggi si e’ aperta la prima conferenza dei servizi per l’installazione di 120 colonnine elettriche a Roma, mentre solo poche settimane fa sono arrivate domande per altri 80 impianti di ricarica. Nostro compito e’ velocizzare l’iter per vederle su strada nel piu’ breve tempo possibile”. “Con il nuovo regolamento sull’elettrico abbiamo reso il mercato piu’ accessibile a tutti ...

X FACTOR 2019/ Diretta conferenza stampa : “La musica è cambiata. prima cover alle audizioni - ora inediti” : La conferenza stampa di X FACTOR 2019 alzerà il velo sulla prossima stagione a cominciare dal caso Asia Argento, il giudice sarà sostituito ai live? Ecco le novità(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:32:00 GMT)

ENAC : venerdì 7 settembre prima riunione Conferenza dei Servizi per esaminare Masterplan Aeroporto di Firenze : Teleborsa, - venerdì 7 settembre si terrà la prima riunione della Conferenza dei Servizi indetta per esaminare il Masterplan dell'Aeroporto di Firenze , nel cui ambito verrà discusso il rilascio della ...

F1 – La ‘prima’ di Camilleri - l’ad Ferrari in conferenza stampa : “Vettel come Cristiano Ronaldo! Futuro Raikkonen? Vi dirò…” : Quest’oggi a Monza, Louis Camilleri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come amministratore delegato della Ferrari: tanti i temi caldi toccati dall’ad della scuderia di Maranello Il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri, ha tenuto quest’oggi la prima conferenza stampa come n°1 della scuderia del Cavallino nella splendida cornice del GP di Monza. Il sostituto del compianto Sergio Marchionne ha ...

Clima : ad Assisi la prima preghiera ecumenica a tutela del Pianeta per “camminare insieme” verso la conferenza mondiale : Per rispondere concretamente al grido d’allarme lanciato da Papa Francesco all’interno della sua enciclica Laudato Si’ per la tutela della nostra “casa comune”, la Terra, e per diffondere una cultura di reale accoglienza e fraternità, l’Istituto Serafico di Assisi si fa promotore – insieme al Movimento Cattolico mondiale per il Clima, al Comitato Direttivo del “Tempo del Creato”, alla Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, ...

Mourinho è una furia in conferenza stampa : prima sbotta - poi abbandona [VIDEO] : Josè Mourinho chiede rispetto in conferenza stampa dopo il flop del suo Manchester United, distrutto a domicilio dal Tottenham Josè Mourinho chiede rispetto dopo il clamoroso tonfo casalingo del suo Manchester United contro il Tottenham. Un 3-0 che lo mette di fatto sulla graticola, l’ex Special One da anni non convince più ed ora l’esonero sembra essere ad un passo. Presentatosi in conferenza stampa dopo la sconfitta, Mourinho ...

Man Utd - Mourinho show : arriva in conferenza mezzora prima e parla solo per 4' : Lo Special One di poche parole: "Pogba ha parlato di atteggiamento sbagliato col Brighton? Chiedete spiegazione a lui di ciò che ha detto"