La polonia vince il primo set l Italia è fuori dal Mondiale

Italia - è già spareggio Vincere con la polonia per sognare ancora : Mazzone si salvò anche un anno fa, nell'uscita ai quarti europei con il Belgio, l'altro centrale Anzani fu bronzo in World league con Berruto, bronzo agli Europei e argento in coppa del mondo, con ...

Volley - Mondiale - polonia-Serbia 3-0 - l'Italia deve vincere e contare : La gara che non ti aspetti. O forse che hai solo paura di immaginare. La Polonia soffre, va sotto, ma alla fine conquista la vittoria più netta con la Serbia che ci aveva demolito la sera prima. E ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : risultati 23 settembre. La Russia vince e va a Torino. Francia (che batte l’Argentina) e polonia : che lotta serrata per la Final Six. Usa sull’ottovolante : CLICCA QUI PER TUTTI I risultati E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (domenica 23 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: si conclude la seconda fase. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà ...