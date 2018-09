La pediatria pisana all’avanguardia nello studio delle malattie respiratorie infantili

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) “Lesono le patologie più comuni del bambino– dichiara il professor Diego Peroni, direttore dell’Unità operativa didell’Aoup -: siamo infatti a settembre, un periodo che per i pediatri rappresenta l’inizio della vera “stagione calda”, dal momento che, a causamutate condizioni climatiche e della riapertura di asili e scuole, i bambini riprendono ad ammalarsi, andando incontro soprattutto ad infezioni a carico dell’apparato respiratorio. Inoltre, gli stili di vita odierni, la peggiorata qualità dell’aria per il crescente traffico veicolare, l’inquinamento industriale e l’esposizione al fumo di sigaretta, hanno provocato un incrementoacute e croniche anche in età pediatrica. La Pneumologia pediatrica è, dunque – prosegue il professor Peroni – una branca fondamentale della. In Aoup, ...