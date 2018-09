La musica al Wired Next Fest di Firenze | si parte oggi con Amoroso | Palma | Abbate e

wired

: .@ManuDolcenera insieme a The André (musicista e imitatore) saranno i protagonisti dell'incontro al #WNF18 'È tutta… - wireditalia : .@ManuDolcenera insieme a The André (musicista e imitatore) saranno i protagonisti dell'incontro al #WNF18 'È tutta… - wireditalia : Venerdì dalle 20,30 @AmorosoOF sarà al #WNF18 di Firenze per un appuntamento tra parole e musica dentro Palazzo Ve… - wireditalia : Venerdì 28 settembre, #WNF18 Firenze: @francescacheeks Giuliano Palma @federicabbateof @AmorosoOF ?????? Serata in acu… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il2018 acomincia il 28 settembre con un openingle: dalle ore 20:30 sul palco si alterneranno e si racconteranno Alessandra, artista multiplatino in uscita con un nuovo album di inediti dal quale è stato tratto il singolo La stessa, tra i brani più trasmessi in radio, Giulianoche si esibirà con la sua band, Federica(con il suo primo ep In foto vengo male che ha inaugurato la sua carriera da cantautrice) e infine Francesca Michielin, cantautrice polistrumentista reduce dal successo di 2640 e dal tour estivo neiival più importanti d’Italia. L’ingresso è gratuito, ma ci si deve registrare qui. Sabato 29 settembre ci sarà invece una serata tra parole e, in cui alcuni tra i maggiori artisti italiani si racconteranno attraverso le loro storie e le loro canzoni. Una serata unica in acustico nel Salone dei Cinquecento a ...