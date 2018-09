La moda non è più sexy

Maria Grazia Cucinotta/ Da modella a produttrice : “Non avevo il fisico per la moda!” (Storie Italiane) : Maria Grazia Cucinotta, questa mattina, sarà anche ospite di "Storie Italiane" per raccontarsi in diretta con Eleonora Daniele, ecco tutti gli ultimi progetti al cinema.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 05:19:00 GMT)

Il giro del mondo in 600 giorni - perchè la moda non lo rendeva felice - : Così ho cercato di realizzare il sogno della mia vita: fare il giro del mondo '. perchè 'i sogni si possono realizzare. Ci vogliono volontà e coraggio'. Così, meditando l'impresa, ha venduto auto e ...

Non solo Versace : i marchi della moda made in Italy venduti all’estero : Negozio di Versace (Getty Images) Sono ore di attese. In giornata dovrebbe arrivare l’ufficializzazione della vendita della storica casa di moda Versace all’americana Michael Kors. La maison della medusa è l’ultima tra le griffe italiane a passare a una proprietà estera, anche se la famiglia Versace manterrà una partecipazione nel gruppo. Kors subentra al fondo Blackstone, che aveva il 20% dell’azienda, ma diventerà azionista ...

Meghan Markle infrange uno degli storici divieti della moda (ma non è la prima e gli italiani lo sanno bene) : Quella tra il blu e il nero è senza dubbio la storia d'amore più controversa di tutta la moda. Per decenni vedere i due colori posati sullo stesso corpo era sinonimo di cattivo gusto. Ma tra le persone che possono permettersi di realizzare il controverso abbinamento c'è sicuramente Meghan Markle.La novella duchessa del Sussex, fresca sposa del principe Harry, si è presentata, durante una visita alla Loughborough ...

moda uomo : Vitale Barberis Canonico dà lezione di stile e svela le nuove tendenze : Nel centro di Milano, a due passi da Brera, lo scorso giugno è stato inaugurato un elegante spazio firmato Vitale Barberis Canonico, lanificio storico che produce tessuti pregiati dal 1663, denomimato “Fabric Academy”. Un luogo suggestivo creato non soltanto per sessioni di formazione sul tessuto ed eventi dedicati ai professionisti del settore e ad appassionati di stile, ma anche per guidare nella scelta il cliente. Oggi, 24 settembre, proprio ...

SETTIMANA DELLA moda/ Una roccaforte che non riesce a contagiare la città : Milano celebra la SETTIMANA DELLA MODA e intanto perde Inge Feltrinelli. L'editrice ha molto da insegnare al sistema MODA milanese: in imprinting internazionale che manca.

Di cosa ha bisogno la moda italiana per non perdere il primato : Un piano almeno triennale di sostegno a uno dei fiori all'occhiello italiani: la moda rivendica il suo ruolo di ambasciatore internazionale del Made in Italy e ha approfittato della principale vetrina del settore, la settimana di sfilate milanese aperta la sera del 18 settembre con le prime feste al museo della Scienza e della tecnica, per ottenere un impegno da parte del governo. “Abbiamo bisogno di non perdere il nostro ...

Madeline - la donna Down che sta stravolgendo i canoni della moda : Quando nel 2015 Madeline, ragazzina australiana con la sindrome di Down, disse ai suoi genitori che voleva diventare una modella professionista, papà Stuart e mamma Rosanne non la presero bene. Ci misero un po' per accettare il desiderio di quella loro figlia così amata. Nel giro di pochi giorni decisero che l'avrebbero aiutata a realizzare il suo sogno. Oggi Madeline ha 21 anni ed è la prima persona Down ad aver calcato le ...

moda : Bonomi - settore e Milano non devono uscire da radar governo : 'La Moda, e anche Milano, non possono e non devono uscire dai radar della politica per l'importanza che rivestono per l'economia. Ma anche per la visibilità e la reputazione internazionale che la ...