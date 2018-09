La manovra del popolo la pagherà il popolo Parola di Moscovici

manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

manovra - Di Maio e Salvini non preoccupati dalla reazione del mercato : La reazione negativa dei mercati alla nota di aggiornamento al DEF non spaventa Luigi Di Maio . " Non sono preoccupato perché nei prossimi giorni vogliamo incontrare tutti i soggetti pubblici e ...

manovra - pensioni e assegni : cosa cambia con lo smantellamento della Fornero : Via al reddito di cittadinanza e allo smantellamento della Fornero , entrambi nel contratto di governo. Confermata la flat tax al 15% per le piccole partite Iva, 'più di un milione di lavoratori ...

manovra del Popolo - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni. Tria cede a Di Maio e Salvini : Nei giorni scorsi il ministro dell'Economia era restato fermo sull'1,9% già programmato. Poi ha ceduto alle pressioni e le risorse aggiuntive 'in prestito' che ammontano ora a 13,6 miliardi circa. Il ...

La Borsa boccia la 'manovra del popolo' : Milano . Com'era prevedibile la " manovra del popolo " viene bocciata dalla Borsa , dove nelle prime ore di contrattazione si registra una perdita superiore al 2,5 per cento a fronte di un ...

Milano. Com'era prevedibile la "manovra del popolo" viene bocciata dalla Borsa, dove nelle prime ore di contrattazione si registra una perdita superiore al 2,5 per cento a fronte di un allargamento dello spread salito a circa 266 punti base. Le avvisaglie c'erano state già nella seduta di ieri, ma l

La 'manovra del popolo' punto per punto : reddito di cittadinanza - flat tax e pensioni : ... si intende chiedere alla Commissione europea il riconoscimento della flessibilità di bilancio; politiche di rilancio dei settori chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le ...

manovra - avvertimento del commissario UE Moscovici : Attenti a debito. Alla fine è il popolo che paga : La politica economica. All'indomani della Manovra annunciata dal governo - Manovra che contro le raccomandazioni di Bruxelles alza l'asticella del rapporto deficit/pil al 2.4% - pesano le parole del ...

manovra del Popolo : il messaggio di Di Maio : Luigi Di Maio annuncia la Manovra del Popolo iniziando con la frase: “Oggi è cambiata l’Italia!” Una Manovra che include provvedimenti sul lavoro, le pensioni, il reddito e le pensioni di cittadinanza, le tasse. Di seguito il messaggio pubblicato su Instagram. Il messaggio di Di Maio “RAGAZZI! Oggi è un giorno storico! Oggi è cambiata l’Italia! Abbiamo portato a casa la Manovra del Popolo che per la prima volta ...

Approvata manovra : deficit 2 - 4% del Pil : Il rendimento del Btp decennale oltre il 3%. Moscovici: «Quando un Paese si indebita si impoverisce»

manovra del popolo - Moscovici avverte : «Quando un Paese si indebita si impoverisce» : Per ora è con freddezza che la Commissione europea ha deciso di reagire alla decisione del governo Conte di rivedere drasticamente la politica di finanza pubblica che il Paese ha...

manovra - ecco i numeri delle misure approvate dal Governo : La nota di aggiornamento al Def prevede un deficit fino al 2,4%. Una cifra che libererà circa 27 miliardi di euro per la Manovra e consentirà innanzitutto la sterilizzazione delle clausole di ...

Ecco la "manovra del popolo" : governo fissa il deficit a 2.4%. Conte : "Grande piano di investimenti" : Scongiurato lo scenario peggiore e cioé innalzamento del deficit e dimissioni del ministro dell'Economia. Poi si aprirà il confronto con la Commissione europea. La decisione del governo di alzare il ...