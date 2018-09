La danza di ballerini e droni per non dimenticare Aleppo

È morto Arthur Mitchell - uno dei primi ballerini di danza classica neri : È morto a New York, a 84 anni, Arthur Mitchell, uno dei primi ballerini di danza classica afroamericani e fondatore della prima compagnia di balletto afroamericano, il Dance Theatre of Harlem. Per la sua bravura e per il suo ruolo The post È morto Arthur Mitchell, uno dei primi ballerini di danza classica neri appeared first on Il Post.