La Corte dei Conti congela la spesa del Comune di Napoli | de Magistris fa ricorso

Vitalizi - 1.176 ricorsi degli ex parlamentari contro i tagli : andremo alla Corte dei diritti umani : 'Non ci stiamo a farci processare per quello che abbiamo fatto nella nostra attività politica', ha detto, parlando di 'indignazione per la violenta campagna che ha dipinto gli ex parlamentari come ...

Fondazione Arena finisce nel mirino della Corte dei conti : arrivata sui tavoli della Fondazione Arena la relazione del ministero Economia e finanze, firmata dal Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco che tira le conclusione delle verifiche ispettive compiute sui conti e sulle procedure amministrative dell'ex ente lirico.

Ungheria - la ong di Soros presenta istanza alla Corte Ue dei Diritti Umani : “Leggi del governo attaccano libertà d’espressione” : La Open Society, la ong fondata e finanziata dal miliardario statunitense di origini ungheresi, George Soros, ha presentato istanza davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo e alla Corte Costituzionale dell’Ungheria per contestare le leggi del governo guidato da Viktor Orbán che introducono controlli più stringenti e provvedimenti più severi nei confronti delle organizzazioni non governative che assistono ...

Polonia - la Commissione Ue la deferirà alla Corte di Giustizia europea : “Violano l’indipendenza dei magistrati” : La Commissione europea deferirà la Polonia alla Corte di Giustizia europea a causa della nuova legge sul pensionamento dei giudici della Corte Suprema. La nuova normativa, spiegano dall’esecutivo di Bruxelles, è “incompatibile con il diritto dell’Unione a causa delle violazioni del principio d’indipendenza giudiziaria“. La legge prevede l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici da 70 a 65 anni: un cambiamento ...

Aggressione al Corteo antirazzista a Bari - uno dei feriti : "Camminavo per strada e mi hanno picchiato" : Aggressione squadrista ieri sera a Bari dopo una manifestazione anti Salvini avvenuta nel quartiere Libertà. Due i feriti colpiti con cinghie e tirapugni in acciaio: sono Antonio Perillo, assistente ...

Proteste a Barconecchia : doppio Corteo di anarchici contro la chiusura dei confini : Centinaia di anarchici hanno sfilato in corteo a Bardonecchia per manifestare contro le politiche dell"immigrazione italiane e francesi cha hanno previsto uno stretto giro di vite ai confini.Molti di loro - se ne sono contati circa duecento - sono giunti nella frazione di Melezet provenendo da più Paesi: Italia, Austria, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Inghilterra e Svizzera.Qui sono stati controllati e identificati dalla forze dell'ordine ...

Foligno - denunciato 40enne per l'accensione dei fuochi durante il Corteo della Quintana : Un 40enne è stato denunciato per l'accensione dei fuochi pirotecnici durante il passaggio del corteo storico della Quintana che si è tenuto sabato scorso, durante il quale alcuni cavalli si sarebbero ...

Terremoto - la Corte dei Conti : “In ritardo il piano di messa in sicurezza delle scuole” : Ritardi e inadeguatezza delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E’ quanto rileva la Corte dei Contila Corte dei Conti nella relazione che esamina lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dalla l. n. 289/2002. La relazione dei giudici contabili rileva alcune criticità nella gestione dei diversi ...

Scuole a rischio sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

Spesa congelata - il Comune di Napoli si adegua alla Corte dei Conti : Il Comune di Napoli Spesa congelata. Il blocco della Spesa, imposto dalla Corte di Conti, che mette in discussione la «veridicità» dell'ultimo bilancio di previsione 2018-2020...

Festa della musica - il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti : Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia 'Passeggiate musicali napoletane' - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è ...

Nave Diciotti - Salvini indagato per danno erariale dalla Corte dei Conti : Possibile aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti per capire quanto siano costate allo Stato le vicende della Nave Aquarius e della Nave Diciotti. I pm del Lazio hanno aperto un fascicolo. Il ministro degli Interni, oltre a essere indagato per sequestro di persona aggravato, è ora indagato per danno erariale.Continua a leggere

Servizi preattivati sulle sim dei telefonini : stop dalla Corte Ue ai costi nascosti : ROMA - Adesso l'ha detto persino l'Europa, nelle vesti della Corte di Giustizia UE: gli operatori non possono mettere Servizi pre impostati, a pagamento, nelle nuove sim senza avvisare l'utente, come ...

Inquinamento atmosferico - Corte conti Ue : “La salute dei cittadini non è sufficientemente protetta” : Ogni anno, l’Inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte dei decessi prematuri e “le ...