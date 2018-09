L autorità della borsa USA ha accusato Elon Musk di frode | e c entra l erba

Nave Aquarius salva 11 migranti al largo della Libia : "Abbiamo informato le autorità italiane" : Nave Aquarius ha completato il salvataggio di una piccola imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Ne dà notizia via Twitter Sos Mediterranee Italia, spiegando che “la barca, sovraffollata, cominciava a prendere acqua. Nessuno aveva giubbotti di salvataggio. Le 11 persone a bordo sono ora al sicuro”. Prima del salvataggio, Aquarius “ha informato le autorità marittime ...

CALCUTTA COME GENOVA - CROLLA UN PONTE : 5 MORTI/ Ultime notizie - autorità a conoscenza della sua pericolosità? : India, CROLLA PONTE a CALCUTTA: diversi MORTI e numerosi feriti. Ultime notizie, in corso operazioni di salvataggio al Majerhat Bridge: si teme bilancio catastrofico

"In aeroporto le autorità mi hanno chiesto di mostrare l'assorbente" : la denuncia della musulmana Zainab Merchant : Da anni è abituata a controlli di sicurezza "extra" in aeroporto, ma mai di questo tipo. Zainab Merchant, musulmana, laureata alla Harvard University e fondatrice del sito Zainab Rights, ha denunciato di essere stata sottoposta ad un trattamento imbarazzante: dopo un'ispezione accurata, le autorità le hanno chiesto di mostrare l'assorbente. Merchant ha fatto presente che in quel momento aveva il ciclo, ma non c'è stato nulla ...