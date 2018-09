Kavanaugh | Trump | spetta al Senato gestire il voto

Usa - i gesuiti chiedono a Trump di bloccare la nomina di Kavanaugh : Negli Stati Uniti non si ferma la bufera su Brett Kavanaugh , nominato da Trump alla Corte suprema, finito al centro di uno scandalo per le accuse di molestie sessuali, sollevate da una donna, ...

Caso Kavanaugh - oggi il voto del Senato. Trump : 'Testimonianza onesta' - : Nel pomeriggio, la mattinata americana, la decisione sul Caso che vede coinvolto il giudice scelto dal presidente ma accusato da alcune donne di averle aggredite sessualmente. Il tycoon lo difende e ...

La difesa di Kavanaugh - uno show di puro trumpismo : New York. Se ieri mattina la deposizione giurata di Christine Blasey Ford davanti ai senatori della Commissione Giustizia era stata molto precisa e pacata, nel pomeriggio – quando ormai in Italia faceva notte – la deposizione di Brett Kavanaugh è stato uno show di puro trumpismo. Il giudice nominat

Trump - testimonianza Kavanaugh potente : 03.47 "Il giudice Kavanaugh ha dimostrato all'America esattamente il perché io l'ho nominato". e' il tweet a caldo di Trump appena terminata la testimonianza di Brett Kavanaugh in Congresso. "La sua testimonianza è stata potente, onesta e affascinante. La strategia dei democratici tesa a distruggere -scrive il presidente- è vergognosa e questo processo è stato una totale vergogna e uno sforzo per rinviare, ostacolare e resistere. Il Senato deve ...

Kavanaugh - Ford testimonia al Senato contro il giudice di Trump : «Mi ha aggredita» : «Sono sicura al 100%»: Christine Blasey Ford non ha dubbi che ad aggredirla sessualmente nel 1982 fu Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema che aspetta la conferma dal ...

Brett Kavanaugh : "Al liceo bevevo - ma non ho mai aggredito nessuno". Trump contro #metoo : "bevevo birra con i miei amici, solitamente nei weekend, qualche volta una di troppo. E, a guardare in retrospettiva, ho detto ed ho fatto al liceo cose che mi fanno inorridire. Ma non siamo qui per questo oggi, sono stato accusato di cose molto più gravi di intemperanze giovanili". Sono queste le parole di Brett Kavanaugh, nella dichiarazione iniziale che farà oggi in Senato, ammettendo che "non è perfetto" ma ribadisce di ...

Kavanaugh testimonia in Senato - Trump : 'Giorno storico per gli Usa' : Riferendosi alle testimonianze, previste in Senato, del giudice nominato alla corte suprema, Brett Kavanaugh, e di Christine Blasey Ford, la donna che lo accusa di aggressione sessuale, il presidente ...

Donald Trump difende Giudice Kavanaugh : Resta dov'è : Il Giudice nominato per la Corte Suprema liquida le accuse come "calunnie". Il presidente: "Sono con lui fino in fondo". Intanto una terza donna si fa avanti. Il Giudice Michael Avenatti ha fatto sapere di rappresentare una donna che “ha informazioni credibili sul Giudice Kavanaugh e su Mark Judge. Già due donne prima della cliente di Avenatti hanno detto di essere state oggetto di abusi sessuali da parte del Giudice, Christine Blasey Ford e ...

Usa - Trump : 'Democratici al lavoro per distruggere Kavanaugh' : "I democratici stanno lavorando duro per distruggere" Brett Kavanaugh, il giudice nominato alla Corte Suprema. Lo twitta Donald Trump, definendo Kavanaugh un "uomo meraviglioso, che ha il potenziale ...

Usa : ambientalisti contro Kavanaugh - ideale per agenda Trump : ANSA, - ROMA, 24 SET - "Brett Kavanaugh è perfettamente adatto all'agenda anti-ambientalista di Trump". Lo scrive sul suo sito la principale associazione ambientalista statunitense, il Sierra Club. "...

Trump difende Kavanaugh : uno degli uomini migliori al mondo : Milano, askanews, - "A proposito di Brett Kavanaugh e non sto dicendo niente su nessun altro ma voglio dirvi, che lui è una delle migliori persone che voi avrete il privilegio di conoscere o ...