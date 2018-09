Kavanaugh in lacrime | questo è un circo Ultime notizie | si spacca il fronte

Caso Kavanaugh - Ford : "Terrorizzata - ma parlare è un dovere civico" | Il giudice in lacrime : "Non lascerò" : La donna che ha accusato il giudice della Corte Suprema di tentato stupro testimonia davanti alla commissione Giustizia del Senato statunitense

“ Kavanaugh mi assalì mentre rideva” Il giudice in lacrime : sono innocente : «Ho pensato che Brett mi avrebbe accidentalmente uccisa». E poi ancora, trattenendo a fatica le lacrime : « sono sicura al cento per cento che fosse lui»....

Kavanaugh in lacrime al Senato - "Sono innocente"/ Stupro di Basley Ford : "Non ero perfetto - ma non molestavo" : Kavanaugh, udienza al Senato: parla la sua principale accusatrice Christine Blasey Ford che ripercorre il tentativo di Stupro del giudice. Trump prende posizione.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:54:00 GMT)