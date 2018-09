Kavanaugh | commissione giustizia approva la nomina alla Corte Suprema

Kavanaugh : commissione giustizia approva - ora al Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - ok dalla commissione Giustizia alla nomina di Kavanaugh : ora il voto in Senato. Ma repubblicano chiede il rinvio : Brett Kavanaugh passa il primo esame. La commissione Giustizia del Senato ha approvato la nomina alla Corte suprema del giudice conservatore, nonostante le accuse di aggressione sessuale da parte di tre donne. Ora la nomina dovrà essere confermata in seduta plenaria dal Senato. Si sono espressi a favore i repubblicani, contro i democratici. Il voto sulla nomina del conservatore, scelto dal presidente Donald Trump, avviene un giorno dopo davanti ...