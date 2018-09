Juventus | a tutto Paratici | “l’impatto di Bernardeschi | il colpo CR7 ed il ritorno di

Juventus - “TuttoSport” : Pogba vuole tornare - rottura con Mourinho : Pogba vuole tornare- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paul Pogba avrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come […] L'articolo Juventus, ...

Ranieri : 'Juventus faro italiano in Europa - sta facendo di tutto per vincere la Champions' : Intervenuto a Radio Anch'io Sport , Claudio Ranieri analizza il campionato italiano: 'Serie A? Io credo che sia un campionato di buon livello. Piano piano le squadre che erano partite male stanno colmando il gap. La Juve sta ...

Juventus - fa festa anche Marchisio : 'Più forti di tutti e tutto' : TORINO - ' Una vittoria di squadra! Il grande orgoglio della Juventus. Avanti così '. È del neo capitano Giorgio Chiellini uno dei primi commenti sui social network dopo la grande vittoria in ...

Juventus - Nedved ha perso la testa negli spogliatoi : faccia a faccia con Brych - “gli ha urlato di tutto”! : Pavel Nedved è un dirigente molto focoso ed anche ieri in quel di Valencia non ha esitato a criticare il direttore di gara Brych La Juventus è furiosa dopo l’arbitraggio di Brych durante la gara contro il Valencia di ieri sera. A caldo le reazioni all’espulsione di Cristiano Ronaldo sono state veementi. Il calciatore, visibilmente scosso, è uscito dal campo in lacrime, ma la reazione più ‘agitata’ è stata quella di ...

Valencia-Juventus - tutto su CR7 : Comincia da Valencia la corsa della corazzata guidata da Massimiliano Allegri alla conquista della Champions League 2018/2019, obiettivo dichiarato dalla società di Torino e per il quale i...

Numeri - statistiche e curiosità : Juventus-Sassuolo - tutto quello che c'è da sapere : La sosta per le Nazionali, ormai, è alle spalle. La Serie A è pronta a tornare e lo farà con le tre partite in programma domani: si comincia con Inter-Parma alle 15, poi Napoli-Fiorentina alle 18 e, ...

Juventus - Pjanic : “Proviamo a vincere tutto - Cristiano ci migliora” : “La Champions come obiettivo primario? Il mister ha detto chiaramente che alla Juve giochiamo sempre per provare a vincere tutte le competizioni. Poi a volte si riesce con un po’ di fortuna e altre volte no. Ma negli ultimi quattro anni per due volte siamo andati in finale e non è poco“. Così a ‘Pressing’, su Canale 5, il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic. “Ci è mancato qualcosa per vincerla ...

Juventus - Marcelo sempre più vicino al club bianconero. Tutto è già pronto per il mercato di gennaio : L'affare Marcelo sembrava essere già nell'aria dal mercato estivo ma il mancato addio di Alex Sandro ha congelato la trattativa. Solo momentaneamente, perché il difensore brasiliano sembra essere ...

PRONOSTICI SERIE A / Scommesse e quote : tutto su Parma Juventus (anticipi 3^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le Scommesse per le partite valide come anticipi della terza giornata del primo campionato italiano, oggi sabato 1 settembre.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Juventus - Pjanic senza limiti : 'Vogliamo vincere tutto' : TORINO - ' Abbiamo in testa grandissimi obiettivi, la Juventus vuole vincere tutto' . Così Miralem Pjanic nell'intervista rilasciata a Juventus Tv: ' Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e ...

Calcio femminile : uno stadio tutto per la Juventus Women? La società bianconera ci sta pensando : La Juventus Women vuol farsi strada nel mondo del Calcio femminile e, dopo aver conquistato lo scudetto nel suo primo anno e centrato la qualificazione in Champions League (sfida al Brøndby il 12/26 settembre nei sedicesimi di finale), sta pensando ad avere un proprio stadio in cui giocare. Come viene riportato da lfootball.it la società avrebbe pensato di sfruttare un’area, adiacente alla Continassa, dove si allena la Juventus maschile ed ...

Juventus - giovedì il sorteggio Champions : tutto quello che c'è da sapere : TORINO - La Champions s'avvicina, il 18/19 settembre si comincia, e giovedì a Montecarlo, ore 18, occhi puntati sul sorteggio. La Juventus è capofila di una spedizione italiana che comprende anche ...

A tutto Cassano : “cerco un club per fare la differenza in Serie A! E sulla Juventus…” : Antonio Cassano ha spaziato dal futuro alla tragedia di Ponte Morandi, sino alla chiosa relativa alla corsa scudetto Antonio Cassano non molla il mondo del calcio e cerca ancora un contratto per la stagione che è già iniziata. Il calciatore ex Parma, parlando a Skysport, ha fatto sapere di avere intenzione di giocare ancora: “Cerco una società, un allenatore e un presidente che possano puntare su di me. Penso di poter fare ancora la ...