Juve | quanto ti costa il colpo Piatek | cifra quintuplicata!

Juventus - sei da Champions! A Valencia si è capito quanto : TORINO - E se alla fine la Juventus dovesse ringraziare l'arbitro Felix Brych e il suo ineffabile addizionale Marco Fritz ? La delirante direzione di Valencia-Juventus con la clamorosa espulsione di ...

Champions League al via : ecco quanto guadagnano Juventus - Napoli - Roma e Inter : Il nuovo format garantisce 4 italiane nei gironi e incassi record. Una stagione da 40 milioni anche perdendo sempre, ma sognando Madrid,

Matuidi : 'Juve - vincere qui è importante quanto un Mondiale' : Blaise Matuidi , centrocampista della Juventus laureatosi campione del mondo con la Francia, ha parlato a Jtv dopo la vittoria contro la Lazio: 'Il Mondiale stata un'emozione fortissima, mi ha dato grande entusiasmo. Ma dopo qualche giorno di riposo sono ripartito subito.

Juventus - Pjanic rinnova fino al 2023 : ecco quanto guadagnerà : Il centrocampista bosniaco ha esteso il proprio rapporto con il club bianconero fino al 2023. Per lui anche un sensibile aumento di stipendio. L'articolo Juventus, Pjanic rinnova fino al 2023: ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chievo-Juventus - Serie A 2018-2019 : le quote per le scommesse. A quanto il gol di Cristiano Ronaldo? : Cristiano Ronaldo è l’uomo più atteso della prima giornata della Serie A 2018-2019. Il fenomeno portoghese esordisce nel nostro campionato, CR7 farà il proprio debutto in Chievo-Juventus: il nuovo attaccante bianconero si presenterà carico allo Stadio Bentegodi di Verona pronto a incantare e a offrire nuove magie celestiali. Il 33enne desidera incominciare la propria avventura nel miglior modo possibile e gli piacerebbe segnare subito un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Lo stipendio di CR7 : L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha letteralmente rivoluzionato la Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di Calcio si è arricchito della presenza del fenomeno portoghese considerato come uno dei migliori giocatori della storia. L’attaccante è un uomo in grado di sovvertire tutti i valori in campo, di trascinare i compagni verso i successi più importanti come ha dimostrato al Real Madrid vincendo tre Champions League ...

Juventus - Bonucci-tifosi - pace fatta? "Quanto ci mancavi Leo..." : E' bastato vederlo in campo 72 minuti , di nuovo con quella maglia che l'ha fatto diventare grande, e ammirare quei lanci da 70' metri a cercare Ronaldo per dimenticare tutto. O, meglio, mettere da ...

Juve - Pjanic guadagnerà quanto Dybala : Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport Pjanic firmerà un nuovo contratto con la Juventus al termine della finestra di mercato. I bianconeri non dovrebbero ricevere offerte superiori agli 80 milioni di euro per cui l'ex Roma è ...

Ma quanto costa CR7... Juve - cessioni amarissime : ecco chi sta per sacrificare : Misurare l'influenza che Cristiano Ronaldo, 33 anni, potrà avere nella Juve, ragionando in termini esclusivamente anagrafici, è uno sgambetto al buon senso. È tuttavia vero che l'arrivo del portoghese,...

Lazio - caso Milinkovic-Savic - la Juventus sogna? L’agente spiega quanto sta accadendo : Milinkovic-Savic non era presente stamane per le consuete visite mediche dei calciatori della Lazio, ecco spiegato il motivo del forfait La Lazio è in allarme. L’assenza quest’oggi di Milinkovic-Savic alle consuete visite mediche di rito, ha messo in agitazione i tifosi del club laziale. L’agente del calciatore Kezman è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per spiegare quanto sta accadendo: “Sergej ha perso ...

Milan - ecco quanto chiede la Juventus per il prestito di Higuain : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, per questioni di ammortamento annuale i bianconeri dovrebbero chiedere 18 milioni di euro per il prestito oneroso. Successivamente, ne servirebbero ...

Juventus - quanto vale Higuain a bilancio : a quanto cederlo per evitare minusvalenza : Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus? Le indiscrezioni di mercato non mancano in questo senso. L'articolo Juventus, quanto vale Higuain a bilancio: a quanto cederlo per evitare minusvalenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.