: Johnson: Brexit, piano May è umiliante - TelevideoRai101 : Johnson: Brexit, piano May è umiliante - Armageddon5567 : I mascalzoni sovranisti Farage e Boris Johnson hanno abbindolato i britannici su Brexit. Se ci fosse un nuovo refer… - giulianol : @nmirotti @ilfuoriuscito Certo, anche Cameron aveva mezzo partito (a partire da Boris Johnson) che si è schierato p… -

Ildei chequers varato da Theresa May per una'soft' rappresenta "un'umiliazione morale e intellettuale" per la GB e va abbandonato a favore di una nuova strategia che miri a un accordo di divorzio più snello, di tipo solo commerciale, come quello esistente fra l'Ue e il Canada. Così Boris,l'ex ministro degli Esteri, Daily Telegraph, lancia la sua sfida alla premier a due giorni dalla conferenza annuale Tory, il congresso del partito di governo.(Di venerdì 28 settembre 2018)