Jeffrey Dean Morgan rivela il destino di Negan in The Walking Dead 9 e chiede un film sul

(Di venerdì 28 settembre 2018) Proprio nei giorni scorsi si è parlato di The9 e di quello che ne sarà dei personaggi che sono ancora protagonisti della serie. Dopo l'annuncio della doppia uscita di scena ovvero quella di Rick e Maggie o, meglio, Andrew Lincoln e Lauren Cohan, c'è il rischio che altri possano andare via.In una serie come Thenon si è mai al sicuro fino in fondo soprattutto nei nuovi episodi in cui si è annunciato il ritorno degli zombie in massa e come protagonisti e all'orizzonte si sono presentati gli spietati Sussurratori. Saranno solo lo sceriffo e la vedova a lasciare la serie o toccherà davvero anche afarlo? Proprio riguardo aldiin The9 si è pronunciato.Parlando del futuro della serie e del suo personaggio a The Rich Eisen Show,hato: "No, nessuno ti dice molto in questo spettacolo" e lui ...