Ivo Zini | 40 anni dopo

VIDEO Vittoria Guazzini : “Sono una ciclista completa - il primo obiettIvo è la cronometro. Marianne Vos è il mio idolo” : Un 2018 monstre per Vittoria Guazzini: trionfi su pista, tra Europei e Mondiali giovanili, successo anche nella cronometro continentale in quel di Brno. Per il finale di stagione uno dei talenti più importanti del ciclismo al femminile punta alla manifestazione iridata su strada in quel di Innsbruck. La giovane promessa tricolore si è raccontata ai microfoni di OA Sport. “Mi ritengo una ciclista completa perché mi difendo nelle volate ...