Italia | Vittoria M5S e Lega sul 2 | 4% | manovra tutta in deficit

Mondiali Ciclismo 2018 – Prova in linea juniores femminile : vittoria all’austriaca Stigger - la Nazionale Italiana protagonista ad Innsbruck : L’austriaca Stigger si aggiudica la Prova in linea juniores femminile dei Mondiali di Innsbruck. Bene la Nazionale italiana, grande protagonista per tutta la gara Alla vigilia Edoardo Salvoldi aveva messo in guardia: “Siamo la squadra più forte ma non abbiamo le individualità migliori per questo tipo di percorso”. E’ andata proprio così. vittoria Guazzini, Camilla Alessio, Barbara Malcotti e Matilde Vitillo hanno ...

Scacchi - il terzo turno delle Olimpiadi 2018 regala una bella vittoria all’Italia femminile. Nel torneo open bene gli azzurri : Per un giorno, si colora di un azzurro piuttosto vivo il cielo di Batumi, in Georgia: alle Olimpiadi degli Scacchi, il terzo turno regala delle buone soddisfazioni ai colori italiani. Il risultato più bello viene dalle donne, che hanno battuto la non semplice Repubblica Ceca, mentre gli uomini hanno battuto, come da previsioni, il non certo irresistibile Sri Lanka. Nella rassegna delle partite, questa volta, iniziamo raccontando ciò che è ...

Polo - Europei 2018 : Italia IN FINALE dopo 13 anni! Decisiva la vittoria sulla Germania : Il Polo azzurro scrive, per la quarta volta, una pagina di storia in Europa: l’ITALIA è in FINALE degli Europei in corso di svolgimento al Polo Club Villa a Sesta, che si trova a Siena. La formazione del nostro Paese, composta dal capitano Gualtiero Gori, Nicholas Lopes Fuentes, Nicolas e Martin Joaquin, ha superato per 6-5 la Germania nell’incontro decisivo del girone B. Delle altre tre finali giocate, l’ITALIA ne ha vinta ...

Polo - Europei 2018 : l’Italia sfida la Germania - match fondamentale dopo le vittoria su Spagna e Austria : Giornata fondamentale per l’Italia gli Europei 2018 di Polo che si stanno svolgendo a Villa a Sesta (Siena). dopo aver travolto la Spagna e l’Austria, oggi gli azzurri scenderanno in campo per affrontare l’ostica Germania in una partita decisiva per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna continentale. Gualterio Giori, Tomas Joaquin, Nicolas Lopes Fuentes e Martin Joaquin se la dovranno vedere contro gli ostici ...

Mondiali volley 2018 – Settimo successo per l’Italia - le parole degli azzurri dopo la vittoria sull’Olanda : Randazzo e Candellaro commentano la vittoria ottenuta dall’Italia contro l’Olanda, la settima in questo strepitoso Mondiale Davanti a un Forum di Assago ancora una volta stracolmo, 12785 spettatori e 255.676 euro di incasso, gli azzurri hanno chiuso la seconda fase del Mondiale, battendo 3-1 (16-25, 25-20, 27-25, 25-15) l’Olanda. dopo sette partite nell’arco di due settimane, il commissario tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini ...

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 3-1) streaming video Rai : vittoria azzurra! (Mondiali volley 2018) : DIRETTA Italia Olanda, streaming video Rai: orario e risultato live della partita che al Mediolanum Forum di Assago chiude la nostra seconda fase ai Mondiali volley 2018 (23 settembre)(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 23:16:00 GMT)

Ciclismo - Mondiali 2018 : cronometro juniores femminile. Percorso impegnativo e tante pretendenti. L’Italia punta su Vittoria Guazzini : Domani si svolgerà la cronometro juniores femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Su un Percorso impegnativo di 20 km le migliori stelle del Ciclismo giovanile si sfideranno per la conquista della maglia iridata. Lo scorso anno L’Italia fece una splendida doppietta con l’oro di Elena Pirrone e l’argento di Alessia Vigilia e ora le azzurre proveranno a essere di nuovo protagoniste. Andiamo a scoprire il Percorso e le favorite ...

LIVE Italia-Olanda volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : gli azzurri per chiudere in bellezza a Milano - vittoria verso la Final Six : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - la battaglia campale. Azzurri - fate vedere chi siete! Due set per la Final Six - una vittoria per ruggire da padroni : Italia-Russia non è mai una partita banale, non è mai un incontro fine a se stesso, è una battaglia sportiva che va oltre il Volley, un confronto sempre avvincente e appassionante tra due grandi scuole. Da una parte l’Armata invincibile, la corazzata che ha sempre fatto paura a tutti, che ha vinto in lungo e in largo tra Europei e Olimpiadi ma che non si è mai imposta in un Mondiale. Dall’altra gli Azzurri che sognano ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia - il big match è servito! Una partita da Zar - serve la vittoria da Campioni per ruggire : E finalmente l’ora del big match è arrivata. Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Russia, il primo avversario di una certa caratura che la nostra Nazionale si troverà dinnanzi ai Mondiali 2018 di Volley maschile: dopo aver infilato sei vittorie consecutive e aver scaldato tutto il pubblico con delle prestazioni molto interessanti (ma contro avversarie non di primissima fascia come Belgio, Slovenia, Argentina e Finlandia), ...

VIDEO Highlights Italia-Finlandia 3-0 - sesta vittoria degli azzurri ai Mondiali di volley : Forum di Milano impazzito : L’Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di volley maschile, travolge la Finlandia con un roboante 3-0 e infila la sesta vittoria consecutiva che sostanzialmente vale la qualificazione alla Final Six della rassegna iridata. Il pass matematico per la terza fase della competizione deve ancora arrivare ma ormai sembra una formalità, la nostra Nazionale ha tagliato il traguardo e si lancia con più sicurezza versa la super sfida contro la ...

Mondiali Volley 2018 – Che Italia a Milano! Vittoria facile contro la Finlandia : adesso occhio alla Russia [GALLERY] : L’Italia manda al tappeto la Finlandia in poco più di un’ora: gli azzurri di Blengini iniziano col piede giusto la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018 E’ iniziata col piede giusto, per gli azzurri, la seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. L’Italia ha letteralmente asfaltato la Finlandia, all’esordio davanti al pubblico milanese. Dopo l’en plein fatto a Firenze con 5 vittorie su cinque, ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia favorita per la vittoria finale! Le quote dei bookmakers per le scommesse : azzurri davanti a USA e Russia : L’Italia è diventata la grande favorita per la vittoria dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si stanno disputando nel nostro Paese e in Bulgaria. A dirlo non sono esperti tecnici, giocatori o addetti ai lavori ma i bookmakers che ora vedono la nostra Nazionale come l’indiziata numero 1 per la conquista del titolo iridato. Gli azzurri hanno entusiasmato durante la prima fase della competizione vincendo ben cinque partite tra Roma ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : l’Italia cede con la Spagna ma rialza la china dopo la grande paura. Una vittoria con la Germania vale la finale : Sospiro di sollievo dopo la grande paura. Battuta d’arresto per l’Italia nel penultimo impegno del girone eliminatorio degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista a Viana do Castelo, in Portogallo. dopo la splendida vittoria ieri contro i padroni di casa, che sembrava aver spianato la strada agli azzurrini verso la finale, è arrivata la sconfitta contro la Spagna, che ha imposto nettamente la sua supremazia, portando a casa la ...