Italia | l' inflazione rallenta dopo quattro mesi di accelerazione

Italia - accelera l'inflazione ad agosto : Ad agosto l' inflazione continua a essere largamente sostenuta dai Beni energetici e da quelli alimentari, insieme spiegano per oltre un punto percentuale la variazione dell'indice generale, ai quali ...

Ocse : inflazione in aumento a luglio - in crescita Italia - Canada e Giappone : In aumento l'inflazione annua nell'area Ocse che sale dal 2,8% di giugno al 2,9% a luglio. Al netto dei generi alimentari e dei prezzi energetici, l'inflazione è salita al 2,1%.