Istat | frena l' inflazione Giù i prezzi di alimentari e carburante

Istat : inflazione frena - settembre +1 - 5% : 12.00 Dopo 4 mesi di accelerazione, a settembre l'inflazione rallenta. Nelle stime preliminari dell'Istat l'indice nazionale dei prezzi al consumo segna +1,5% su base annua (+1,6% di agosto) e -0,4% su base mensile. A decelerare di pochi decimi di punto è anche l'inflazione che pesa sulle spese quotidiane, sottolinea l'Istat. Resta stabile a +0,8% l'inflazione di fondo, decelera lievemente da +1,1% a +1% quella al netto dei beni energetici ...

Istat : frena potere d'acquisto famiglie : 11.46 Il potere d'acquisto delle famiglie frena bruscamente, ma la spesa continua a crescere portando con sé una diminuzione della tendenza al risparmio tipica degli italiani.Secondo i dati Istat, nel 2017 il reddito lordo disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% in valori nominali, ma solo dello 0,5% in termini di potere d'acquisto (contro il +1,2% del 2016 e il +1,3% del 2015). La spesa per consumi è cresciuta del 2,6%, causando un ...

Istat - disoccupazione al minimo dal 2012. Brusca frenata della produzione industriale : Occupazione torna ai livelli pre-crisi. Ma crescono soprattutto i contratti a termine, calo degli indeterminati. A luglio produzione in calo dell'1,8% rispetto a giugno: prima contrazione dal 2016

Istat : vendite al dettaglio in frenata : 17.04 A giugno, le vendite al dettaglio segnano una battuta d'arresto, diminuendo su base mensile dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume."La flessione complessiva è dovuta al calo delle vendite degli alimentari (-0,9% in valore e -1% in volume)", fa sapere l'Istat. Su base annua rimane ancora il segno positivo, con un aumento dell'1,5% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei prodotti per la tavola registrano una crescita pari ...

L'Italia in frenata. Istat stima Pil +0 - 2% nel 2° trimestre - dato acquisito 2018 a +0 - 9% : Nelle previsioni dell'Istat il rallentamento dell'economia. Sono 16 i trimestri di espansione, ma L'Italia è ancora a -5,4% dal picco del 2008

L'Italia in frenata. Istat stima Pil +0 - 2% nel 2° trimestre - dato acquisito 2018 a +0 - 9% : Nel secondo trimestre il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è salito dello 0,2% sul trimestre precedente e dell'1,1% su base annua. Lo comunica l'Istat, in base alle stime preliminari. La dinamica dell'economia risulta così in "rallentamento", spiega l'Istituto. Infatti nel primo trimestre la crescita congiunturale era stata pari allo 0,3% in termini congiunturali e all'1,4% su base annua. In ...