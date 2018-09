iPhone XS Max ha un display OLED migliore di quello di iPhone X | vediamo perché

iPhone XS e iPhone XS Max : arriva il supporto alla visione di contenuti HDR su YouTube : YouTube finalmente si aggiorna ed aggiunge il supporto all’ HDR sui nuovi gioiellini di casa Apple, iPhone XS e iPhone XS Max. Erano in vendita da poco meno di 7 giorni, ma gli acquirenti dei nuovi iPhone avevano già notato una fastidiosa mancanza sui loro dispositivi: fino ad oggi non c’era la possibilità di accedere a contenuti in HDR su YouTube. La cosa era resa ancora più strana dal fatto che su altri dispositivi più ...

Come spegnere iPhone XS Max : Da alcuni modelli di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home in favore di un nuovo sistema di navigazione tramite gesture. Inoltre, è stato introdotto un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID che garantisce una maggiore sicurezza rispetto al classico sensore di impronte digitali. La rimozione del pulsante Home però, ha portato alla modifica di altre operazioni. Anche il tasto di accensione ha assunto nuove funzionalità che vanno a ...

Quanto costa produrre iPhone XS Max? : Il costo di iPhone XS Max è superiore di soli 50 dollari rispetto ad iPhone X. Secondo TechInsights produrre un iPhone XS Max costa 443 dollari Quanto costa produrre iPhone XS Max? Apple spende una fortuna per produrre iPhone XS Max, ma solo 50 dollari in più rispetto alla precedente versione ed il modello da 512GB è […]

iPhone XS Max è lo smartphone con il miglior display secondo DisplayMate : E’ passato poco più di un mese da quando displayMate aveva assegnato al Samsung Galaxy Note 9 il titolo di smartphone con il miglior display in circolazione. Con l’arrivo dei nuovi iPhone, iPhone XS Max toglie la corona al suo rivale e segna un nuovo record. Per gli espertissimi di displayMate non c’è dubbio: iPhone XS Max batte tutta la concorrenza. displayMate è una famosissima piattaforma di analisi tecnica degli schermi di ...

iPhone XS Max vs Samsung Galaxy Note 9 : Da quando si è saputo della comparsa di iPhone XS Max sul mercato era ben noto che sarebbe stato il diretto concorrente del Samsung Galaxy Note 9, sicuramente per le affinità di dimensioni del display. In questi giorni molti canali YouTube hanno proceduto ad effettuare varie sfide tra i due device. iPhone XS Max, re della velocità Sembra proprio che a vincere le sfide prestazionali sia il nuovo melafonino con il suo chip A12 Bionic, di cui ...

Samsung Galaxy Note 9 vs iPhone Xs Max : la sfida dell’anno : Scopri le principali differenze nell'esperienza d'uso tra Samsung Galaxy Note 9 e iPhone Xs Max, i due smartphone più costosi, belli e tecnologicamente avanzati di questo 2018. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 vs iPhone Xs Max: la sfida dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Semplicissima la soluzione ai problemi iPhone XS e XS Max di connettività mobile e Wi-FI? Guida impostazioni : Un gran clamore ha sollevato la questione dei problemi iPhone XS e XS Max in merito alla bontà della connessione dei device via rete mobile e pure via Wi-Fi. Come pure raccontato già, i due melafonini sono stati etichettati come dei veri e propri "lumaconi" rispetto alla generazione 2017 di prodotti Apple ma anche di dispositivi di Cupertino più datati. In mancanza di un bugfix ad opera degli sviluppatori al soldo di Tim Cook, come bisogna ...

iPhone XS Max : prime impressioni dopo (neanche) 24 ore : dopo circa 24 ore dall’arrivo dell’iPhone XS Max tra le mie mani, ecco a voi le mie primissime impressioni. La fotocamera mi ha già convinto grazie allo Smart HDR e Neural Engine (che insieme ai nuovi algoritmi di Apple e al processore A12 Bionic offrono ottimi risultati) ma in alcun situazioni pecca nei dettagli nel tentativo di ridurre il rumore. La batteria sembra promettere bene come conferma anche Apple, buona la ricezione ma ...

Amaro 2018 per iPhone XS e XS Max? 2 cause per le vendita basse e occhi puntati su iPhone XR : Molti analisti ne sono convinti: iPhone XS e XS Max non rappresentano, almeno fino a questo momento, il successo tanto sperato per Apple. Secondo un nuovo rapporto Digitimes che mette insieme i report della catena di approvvigionamento, entro la fine del 2018, i melafonini non riusciranno a raggiungere risultati eccellenti, di certo non quelli della passata generazione e questo per almeno due motivi che andremo a dettagliare. Sebbene si sia ...

iPhone Xs e Xs Max hanno problemi di batteria : iPhone Xs e l’iPhone Xs Max sono forse tra i dispositivi più costosi mai presentati sul mercato degli smartphone, ma nuovi test potrebbero portare alla ribalta l’iPhone XR, inizialmente offuscato degli altri due. Il test della batteria È l’autorevole sito di recensioni Tom’s Guide a divulgare la cattiva notizia sui due nuovi top di gamma. Quello che ha scoperto è che entrambi i nuovi iPhone hanno una durata della batteria ...

Le migliori offerte mobili con iPhone Xs o iPhone Xs Max inclusi : I nuovi iPhone hanno già visto la luce e sono arrivati anche sul mercato ai prezzi alti a cui ormai Apple ci ha abituato negli anni. Si sa, però, che gli iPhone è sempre conveniente prenderli in abbinamento con un’offerta mobile. In questo articolo andremo a vedere le migliori offerte mobili con iPhone Xs o iPhone Xs Max inclusi. Le migliori offerte mobili con iPhone Xs Prima andiamo a vedere le migliori offerte mobili che comprendono ...

Sorpresa : la batteria di iPhone Xs e Xs Max dura meno di quella di iPhone X : Quando Phil Schiller di Apple ha annunciato che i nuovi iPhone Xs e Xs Max avrebbero goduto di un’autonomia maggiore rispetto all’iPhone X dell’anno scorso in molti hanno tirato un sospiro di sollievo: avere tra le mani uno dei migliori smartphone del reame non è così utile, se questo va in modalità risparmio energetico con due ore di anticipo rispetto al previsto. Ora che gli smartphone sono sul mercato però in molti hanno ...