iPhone XS e iPhone XS Max | arriva il supporto alla visione di contenuti HDR su YouTube

iPhone 6s : come è fatto - dove comprarlo - a chi ancora conviene : ... dettaglio importante nel caso vogliate cercare informazioni precise on line, è ancora oggi tra i telefoni più diffusi e continuerà ad esserlo è semplice: è un buon modo per entrare nel mondo Apple, ...

Perché gli iPhone diventano sempre più spessi : Non è vero che i prodotti Apple diventano sempre più magri. Anzi, in un caso sono diventati stabilmente più “cicciotti” che in passato. Una delle critiche più spesso mosse alla casa di Cupertino è di voler raggiungere obiettivi estremi di design, con il numero minimo (se non la completa assenza) di connettori e spessori minimi che alcuni ritengono compromettano la funzionalità ad esempio delle tastiere dei MacBook Pro oppure ...

Come spegnere iPhone XS Max : Da alcuni modelli di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home in favore di un nuovo sistema di navigazione tramite gesture. Inoltre, è stato introdotto un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID che garantisce una maggiore sicurezza rispetto al classico sensore di impronte digitali. La rimozione del pulsante Home però, ha portato alla modifica di altre operazioni. Anche il tasto di accensione ha assunto nuove funzionalità che vanno a ...

Come spegnere iPhone XS : Da alcune generazioni di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home, che conteneva il comodo e utile Touch ID, in favore di un nuovo sistema di controllo tramite gesture e un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID, molto più affidabile e reattivo rispetto all’impronta digitale. La rimozione del pulsante Home però, ha portato alla modifica di altre funzioni. Inoltre, il tasto di accensione ha assunto delle nuove funzioni che ...

Jailbreak iPhone XS : Il Pangu Team l’ha già ottenuto : Il solito gruppo di hacker dietro il nome di Pangu Team ha mostrato come il Jailbreak su iPhone XS sia già realtà. Ecco le prove Jailbreak iPhone XS: Il Pangu Team l’ha già ottenuto A meno di una settimana dalla messa in commercio dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max il Jailbreak è già […]

Jailbreak iPhone XS : Il Pangu Team l’ha già ottenuto : Il solito gruppo di hacker dietro il nome di Pangu Team ha mostrato come il Jailbreak su iPhone XS sia già realtà. Ecco le prove Jailbreak iPhone XS: Il Pangu Team l’ha già ottenuto A meno di una settimana dalla messa in commercio dei nuovi iPhone XS ed iPhone XS Max il Jailbreak è già […]

Quanto costa produrre iPhone XS Max? : Il costo di iPhone XS Max è superiore di soli 50 dollari rispetto ad iPhone X. Secondo TechInsights produrre un iPhone XS Max costa 443 dollari Quanto costa produrre iPhone XS Max? Apple spende una fortuna per produrre iPhone XS Max, ma solo 50 dollari in più rispetto alla precedente versione ed il modello da 512GB è […]

Quanto costa produrre iPhone XS Max? : Il costo di iPhone XS Max è superiore di soli 50 dollari rispetto ad iPhone X. Secondo TechInsights produrre un iPhone XS Max costa 443 dollari Quanto costa produrre iPhone XS Max? Apple spende una fortuna per produrre iPhone XS Max, ma solo 50 dollari in più rispetto alla precedente versione ed il modello da 512GB è […]

Disdetta DAZN : come procedere da Sky - Android o iPhone e dove trovare il modulo FAC Simile per richiederla : come procedere dunque se si volesse disdire il contratto con DAZN, la nuova Pay TV per vedere in streaming e tv le partite di Serie A? Disdetta abbonamento DAZN: come si fa? Innanzitutto è necessario spiegare che stipulare un contratto con DAZN è davvero molto rapido, basta collegarsi alla pagina ufficiale del sito e cliccare su “Comincia il tuo Mese Gratis” e registrarsi, creando un proprio account personale e, successivamente, inserendo la ...

iPhone e iOS 12 - i ragazzini aggirano i controlli come niente fosse : Chi ha un iPhone o un iPad ed è genitore, ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che – con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo – sarebbero state introdotte funzioni per limitarne l’uso ai bambini. Grazie a iOS 12, infatti, si può regolare il tempo concesso ai ragazzi, usando il proprio iPhone come centro di controllo per decidere in quali momenti del giorno possono usare l’iPhone o l’iPad, ...

iPhone XS Max è lo smartphone con il miglior display secondo DisplayMate : E’ passato poco più di un mese da quando displayMate aveva assegnato al Samsung Galaxy Note 9 il titolo di smartphone con il miglior display in circolazione. Con l’arrivo dei nuovi iPhone, iPhone XS Max toglie la corona al suo rivale e segna un nuovo record. Per gli espertissimi di displayMate non c’è dubbio: iPhone XS Max batte tutta la concorrenza. displayMate è una famosissima piattaforma di analisi tecnica degli schermi di ...

TVTAP Per iPhone : Si può Scaricare E Installare? Come? : Vuoi Scaricare TVTAP per iPhone? Vuoi installare TVTAP su iPhone? C’è la possibilità di usare, vedere e guardare TVTAP su iOS e iPhone? Facciamo chiarezza! TVTAP su iPhone, iPad e iOS: si può? Su YLU abbiamo parlato più e più volte di TVTAP, un fantastico programma per Android che permette di guardare tutto in streaming gratis. Ne abbiamo parlato […]

Come recuperare la cronologia cancellata su iPhone : Con questa guida ci rivolgiamo a tutti i possessori di un dispositivo iOS che desiderano sapere Come recuperare la cronologia cancellata su iPhone o iPad. Nelle prossime righe vi indicheremo tutti i passaggi per effettuare quest’operazione utilizzando un software molto utile chiamato iMyfone D-Back, installabile sia su Windows che su macOS. Non perdiamo altro tempo e vediamo subito la procedura da seguire. Indice dei contenuti Come ...

TVTAP Per iPhone : Si può Scaricare E Installare? Come? : Vuoi Scaricare TVTAP per iPhone? Vuoi installare TVTAP su iPhone? C’è la possibilità di usare, vedere e guardare TVTAP su iOS e iPhone? Facciamo chiarezza! TVTAP su iPhone, iPad e iOS: si può? Su YLU abbiamo parlato più e più volte di TVTAP, un fantastico programma per Android che permette di guardare tutto in streaming gratis. Ne abbiamo parlato […]