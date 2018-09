iPhone 6s | come è fatto | dove comprarlo | a chi ancora conviene

Come spegnere iPhone XS Max : Da alcuni modelli di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home in favore di un nuovo sistema di navigazione tramite gesture. Inoltre, è stato introdotto un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID che garantisce una maggiore sicurezza rispetto al classico sensore di impronte digitali. La rimozione del pulsante Home però, ha portato alla modifica di altre operazioni. Anche il tasto di accensione ha assunto nuove funzionalità che vanno a ...

Come spegnere iPhone XS : Da alcune generazioni di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home, che conteneva il comodo e utile Touch ID, in favore di un nuovo sistema di controllo tramite gesture e un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID, molto più affidabile e reattivo rispetto all’impronta digitale. La rimozione del pulsante Home però, ha portato alla modifica di altre funzioni. Inoltre, il tasto di accensione ha assunto delle nuove funzioni che ...

Disdetta DAZN : come procedere da Sky - Android o iPhone e dove trovare il modulo FAC Simile per richiederla : come procedere dunque se si volesse disdire il contratto con DAZN, la nuova Pay TV per vedere in streaming e tv le partite di Serie A? Disdetta abbonamento DAZN: come si fa? Innanzitutto è necessario spiegare che stipulare un contratto con DAZN è davvero molto rapido, basta collegarsi alla pagina ufficiale del sito e cliccare su “Comincia il tuo Mese Gratis” e registrarsi, creando un proprio account personale e, successivamente, inserendo la ...

iPhone e iOS 12 - i ragazzini aggirano i controlli come niente fosse : Chi ha un iPhone o un iPad ed è genitore, ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che – con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo – sarebbero state introdotte funzioni per limitarne l’uso ai bambini. Grazie a iOS 12, infatti, si può regolare il tempo concesso ai ragazzi, usando il proprio iPhone come centro di controllo per decidere in quali momenti del giorno possono usare l’iPhone o l’iPad, ...

TVTAP Per iPhone : Si può Scaricare E Installare? Come? : Vuoi Scaricare TVTAP per iPhone? Vuoi installare TVTAP su iPhone? C’è la possibilità di usare, vedere e guardare TVTAP su iOS e iPhone? Facciamo chiarezza! TVTAP su iPhone, iPad e iOS: si può? Su YLU abbiamo parlato più e più volte di TVTAP, un fantastico programma per Android che permette di guardare tutto in streaming gratis. Ne abbiamo parlato […]

Come recuperare la cronologia cancellata su iPhone : Con questa guida ci rivolgiamo a tutti i possessori di un dispositivo iOS che desiderano sapere Come recuperare la cronologia cancellata su iPhone o iPad. Nelle prossime righe vi indicheremo tutti i passaggi per effettuare quest’operazione utilizzando un software molto utile chiamato iMyfone D-Back, installabile sia su Windows che su macOS. Non perdiamo altro tempo e vediamo subito la procedura da seguire. Indice dei contenuti Come ...

Tomba a forma di iPhone/ E' di una 25enne : sulla lapide la sua foto come salvaschermo : In un cimitero russo si trova una otmba unica al mondo, la cui lapide è fatta a forma di iPhone con la foto della giovane che vi è sepolate, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:26:00 GMT)

Come rompono lo smartphone gli italiani? Ce lo rivela iFix-iPhone : Come rompono lo smartphone gli italiani? Diamo uno sguardo all'interessante studio statistico diffuso da iFix-iPhone.com, che ci svela dati piuttosto curiosi. L'articolo Come rompono lo smartphone gli italiani? Ce lo rivela iFix-iPhone proviene da TuttoAndroid.

Come fare hard reset DFU su iPhone XS e XS Max : Quando viene presentato un nuovo smartphone è possibile che il sistema operativo non sia stato ottimizzato a dovere e che, per questo motivo, siano presenti blocchi e rallentamenti che ne vanno a disturbare l’utilizzo. Effettuare un hard reset su iPhone XS e XS Max può essere quindi l’unica strada per riavviare il dispositivo in alcune particolari situazioni. In alternativa, ma questo lo vedrete nei prossimi paragrafi, è possibile ...

Come fare screenshot con iPhone XS e XS Max : Da alcune generazioni di iPhone, Apple ha deciso di eliminare il tasto Home (che conteneva il Touch ID) in favore di un nuovo sistema di navigazione tramite gesture e un nuovo sistema di sblocco chiamato Face ID. La rimozione del pulsante Home, però, ha portato alla modifica di altre operazioni. Ad esempio, in questa guida odierna vi spiegheremo Come fare screenshot con iPhone XS e XS Max, due device non dotati dell’iconico pulsante ...

Password o codice iPhone dimenticato : come ripristinarlo : Vi siete dimenticati la Password del vostro iPhone? Avete inserito troppe volte il codice che pensavate fosse giusto? Di certo non si tratta di una situazione molto piacevole. Fortunatamente, per tutti i problemi, anche quelli più gravi, esiste una soluzione. Tuttavia, l’unica soluzione per ripristinare il codice iPhone dimenticato, è quella di effettuare un reset completo del dispositivo. Ma non disperatevi, non perderete nessun dato ...

iPhone Xs e Xs Max/ Le offerte Vodafone - TIM - Tre e Wind : come acquistarli a rate - prezzi e piani telefonici : Scopriamo in dettaglio, cosa offriranno Vodafone, Tre, Wind e TIM per l'acquisto rateizzato dei nuovi iPhone Xs e iPhone Xs Max, i nuovi melafonini di Apple.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:37:00 GMT)

Con iOS 12 Puoi Usare iPhone Per Prendere Le Misure : Ecco Come : Come Prendere le Misure con iPhone grazie a iOS 12. Come Usare iPhone per Prendere Misure di distanze, stanze, quadri e oggetti. Misurare distanze con la fotocamera iPhone Ecco Come Prendere le Misure e misurare distanze con iPhone, iOS 12 e app Metro iOS 12 ha introdotto una grande novità su tutti gli iPhone: stiamo […]