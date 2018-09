iOS 12 | le funzioni nascoste che non stai utilizzando

Conosciamo iOS 12 e le nuove funzioni di iPhone e iPad : Velocità, è ciò a cui ha puntato Apple nella realizzazione di iOS 12 ed è ciò che cercano gli utenti di qualunque sistema operativo, soprattutto quando si tratta di dispositivi touch in cui i tempi di reazione, dal tocco delle dita all’avvio della funzione scelta, determina l’esperienza utente. Con iOS 12 è migliorata l’apertura delle app, ma non solo. Questo è solo uno degli aspetti che riguardano l’aggiornamento ...

Scopri tutte le nuove funzioni di iOS 12 Apple : iOS 12 Apple è stato creato per rendere iPhone e iPad più veloci e reattivi rispetto alle versioni precedenti. Usare iOS 12 su iPhone sarà ancora più bello ed entusiasmante, Scopri in anteprima quali sono le nuove funzioni che Apple ha pensato di introdurre nel nuovo firmware iOS 12.

Primi paletti con iOS 12 : precisazioni su Siri e la compatibilità di nuove funzioni : Dovrebbe mancare poco più di una settimana dall'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo iOS 12. Non è un caso che in questi giorni emergano notizie interessanti sul pacchetto software con costanza, in riferimento sia alle sue funzioni, sia ad eventuali limitazioni che dobbiamo tenere in considerazione. Soprattutto nel caso degli iPhone più datati ai quali potrebbero essere preclusi determinati plus. Cerchiamo dunque di analizzare più da ...