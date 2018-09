Intervista alla Dark Polo Gang per Trap Lovers | il lavoro sull’album e la collaborazione

L'Intervista - Massimo Giletti senza filtri sull'addio alla Rai : "Ecco a chi ho dato fastidio" : Due anni fa la rottura professionale tra il giornalista, oggi volto di punta di La7, e il servizio pubblico

Massimo Giletti cacciato dalla Rai / L'Intervista : "Rimane nel mio cuore perché lì sono nato e cresciuto" : Ospite questa sera a L'Intervista di Maurizio Costanzo, Massimo Giletti parla del suo addio alla Rai: "Il giorno prima avevo intuito che c’era qualche problema, ma..."(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:21:00 GMT)

LA STALKER DI MASSIMO GILETTI/ Dal pugno in faccia alla Clerici alle rivelazioni della Leosini (L'Intervista) : MASSIMO GILETTI ha fatto i conti con una STALKER che non gli ha dato pace per un lunghissimo periodo. La donna, per gelosia, avrebbe colpito Antonella Clerici, ex compagna del giornalista.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:55:00 GMT)

Massimo Giletti/ Il giornalista si racconta : dall’uscita dalla Rai all'attentato di via Fauro (L’Intervista) : Questa sera, giovedì 27 settembre, durante L’intervista in onda in seconda serata su Canale 5, Maurizio Costanzo incontra Massimo Giletti, giornalista e conduttore di La7.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:15:00 GMT)

MASSIMO GILETTI CACCIATO DALLA RAI / L'Intervista : "Mi ha dato fastidio perché non me l’hanno comunicato" : Ospite questa sera a L'Intervista di Maurizio Costanzo, MASSIMO GILETTI parla del suo addio alla Rai: "Il giorno prima avevo intuito che c’era qualche problema, ma..."(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:19:00 GMT)

Intervista alla psicologa Jessica Joelle Alexander : 'Via l'ansia dai bimbi con l'educazione danese' : ... crescono le certificazioni per i disturbi dell'apprendimento di origine emotiva e la richiesta degli insegnanti di sostegno: il 2,9% in Italia ma gli psicologi di tutto il mondo parlano di emergenza ...

Emily Ratajkowski e la prima Intervista italiana : Cattelan estasiato di fronte alla sexy modella [FOTO] : 1/10 ...

EPCC – La ‘prima volta’ di Emily Ratajkowski in un’Intervista italiana : Cattelan di fronte alla bellissima modella : Emily Ratajkowski ospite alla prima puntata di EPCC, la modella statunitense si racconta ad Alessandro Cattelan Emily Ratajkowski, una delle modelle più in voga del momento, oltre a presentarsi alla settimana della moda di Milano ha presenziato a EPCC. Seduta di fronte ad Alessandro Cattelan, la statunitense si è raccontata nella prima intervista per la tv italiana. Oltre a Emily Ratajkowski, alla prima puntata di “E poi c’è Cattelan a ...

D'Urso contro la Rai : 'Annullata mia Intervista a Cartabianca'. Il Pd grida alla censura : La battaglia Mediaset-Rai prosegue, e non solo a colpi di ascolti. L'ultima vicenda è quella portata alla luce da Barbara D'Urso , che accusa la Rai di avere cancellato la sua intervista, già ...

Marco Liorni racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia che ha rischiato di soffocare. Leggi l’Intervista : Da sempre riservatissimo, Marco Liorni fa uno strappo alla regola e racconta un drammatico episodio accaduto alla figlia minore, Viola, con un obiettivo specifico: promuovere la diffusione dei corsi di disostruzione pediatrica. Il conduttore di ‘Italia Sì’ spiega infatti che qualche mese fa è stato provvidenziale il tempestivo intervento di una maestra per salvare la vita alla piccolina. Intervistato da ...

Barbara D'Urso - lo sfregio all'ultimo minuto dalla Rai : salta l'Intervista con Bianca Berlinguer : È saltata all'ultimo momento l'intervista che Bianca Berlinguer avrebbe dovuto fare a Barbara D'Urso nel corso di CartaBianca su Raitre. Scoppia un misterioso giallo in Rai a pochissime ore dalla ...

La Rai cancella l’Intervista di Bianca Berlinguer alla D’Urso : Barbara D’Urso ha scritto un lungo post su “Instagram” raccontando che oggi, 18 settembre, sarebbe dovuta andare ospite nel programma di Bianca Berlinguer. Un’intervista concordata da mesi e nei minimi dettagli fino alla fine poi l’inaspettato. «Con Bianca ci siamo sentite fino a ieri sera racconta la D’Urso e il produttore di “CartaBianca” aveva confermato tutto fino a stamattina. Poco fa, alle 12,30, mi ha telefonato ...

Le rivelazioni di Fedez a L’Intervista - dalla rottura con Rovazzi e J-Ax all’imborghesimento musicale mai voluto (video) : Fedez a L'intervista apre la nuova stagione del talk to one di Maurizio Costanza con un incontro in esclusiva nel quale si è soffermato su alcuni aspetti della sua carriera ma ha anche parlato del rapporto con Chiara Ferragni, che ha sposato a Noto con rito civile il 1° settembre scorso alla presenza di parenti e amici. Prevedibile la domanda su Fabio Rovazzi e J-Ax, con i quali ha chiuso i rapporti dopo gli anni di collaborazione che hanno ...

Francesco Totti - il figlio Cristian stupisce il mondo : Intervistato a 12 anni - cosa gli esce dalla bocca : Quando si parla della famiglia Totti non è mai in negativo anzi, al contrario, si è sempre contraddistinta per la correttezza mostrata in varie occasioni. Il buon esempio, insegnato da papà Francesco, ...