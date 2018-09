Infiniti Project Black S | il prototipo con tecnologia ibrida di Formula 1FOTO

sportfair

: INFINITI ha sperimentato materiali futuristici combinando un'aerodinamica funzionale con un'estetica muscolare, isp… - InfinitiItalia : INFINITI ha sperimentato materiali futuristici combinando un'aerodinamica funzionale con un'estetica muscolare, isp… - ANSA_motori : INFINITI cala l'asso e porta a Parigi l'evoluzione della Q60 Project Black S, next step dell'applicazione di tecnol… - TeamMilo_ : #Infiniti Project Black S, annunciata una nuova versione della concept ibrida ?@InfinitiItalia? -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il rapporto peso/potenza è di 562CV/ kg, raggiungendo un’accelerazione da 0 a 100 km al di sotto dei quattro secondi Come parte del suo piano di elettrificazione del portafoglio prodotti dal 2021 in poi, #svelerà il nuovoS a Parigi, mostrando come laelettrica dual-hybrid diUno possa essere dispiegata su una vettura stradale. Dopo lo studio di2017, il nuovoelettrico ibrido illustra l’impegno del marchio nello sviluppo di entusiasmanti propulsori elettrificati ad alte prestazioni, avvalendosi dell’esperienza di tutta l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Il progettoS fonde ladual-hybrid ad alte prestazioni con il pluripremiato motore V30 bi-turbo VR30 da 3.0 litri di #. Il suo esclusivo “sistema di recupero energetico” (ERS) ...