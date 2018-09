Indonesia | devastante terremoto sull'isola di Sulawesi - case crollate e prime

Devastante terremoto in Indonesia : le vittime salgono a 436 - oltre 1.350 feriti e 352mila sfollati [GALLERY] : Il bilancio delle vittime del Devastante terremoto che ha colpito l’isola di Lombok ( Indonesia ) lo scorso 5 agosto è salito a 436: lo ha reso noto l’agenzia di gestione delle catastrofi del Paese. I feriti sono oltre 1.350 e 352.000 gli sfollati , ha spiegato il portavoce dell’agenzia Sutopo Nugroho, secondo il quale i danni dovuti al disastro sono stimati in 5.04 trilioni di rupie (circa 345 milioni ...

Devastante terremoto in Indonesia - coppia di italiani superstiti : “Vivi per miracolo” : Mario e Carlotta raccontano la loro "drammatica" esperienza. Si trovavano in vacanza in Indonesia quando "ci è crollato tutto addosso, sul posto non abbiamo ricevuto assistenza". Intanto continua il lavoro dei soccorritori. Estratto un sopravvissuto tra le macerie di una moschea.Continua a leggere