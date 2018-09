Incubazione delle uova per i principali animali domestici

ideegreen

(Di venerdì 28 settembre 2018) L’non è una pratica standard che per tutti i volatili funziona in ugual maniera. Ci sono specie in cui dura poco, altre in cui sembra non finire mai, ma le differenze non riguardano solo la durata, bensì molti altri aspetti da etologo, anche, molto interessanti da indagare, Con i pennuti accade qualcosa di olto simile a quello che accade con la gestazione di molti mammiferi: ciascuno di essi hasue linee guida, se così possiamo chiamarle. Andiamo a scoprirne alcune, con curiosa passione per la natura che nasce, nonostante tutto, di continuo e speranzosa. (altro…)per iIdee Green.