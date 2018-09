Incidenti nel pomeriggio in A4 | code in direzione Venezia per 10 chilometri

Napoli - Incidenti stradali e corruzione : nell’ordinanza del gip il sistema per aggiustare le sentenze : Il mondo opaco delle cause sugli incidenti stradali si disvela nelle 64 pagine dell’ordinanza di un Gip di Roma e nelle storie dei fascicoli civili di un piccolo tribunale della provincia di Napoli, a Torre Annunziata, in un territorio dove le assicurazioni RCA costano il doppio proprio perché il contenzioso stradale è più alto e le compagnie temono e soffrono le truffe assicurative. In queste pagine si contano 37 condotte delittuose in appena ...

Incidenti in Montagna : turista tedesco precipita e muore nel Meranese : Grave incidente ieri nel Meranese: un turista tedesco è morto durante un’escursione sull’Alta Via, nella zona della Muta. L’uomo probabilmente è inciampato e poi precipitato lungo un ripido pendio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto da altri escursionisti, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto il soccorso alpino e la guardia di finanza. L'articolo Incidenti in Montagna: turista tedesco precipita e muore nel Meranese ...

Incidenti : scontro tra pullman turisti e camion nel Bresciano - un morto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla di una persona deceduta, un ricoverato in codice giallo all'ospedale d

Incidenti : scontro fra auto e tir nel Milanese - un morto : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Un uomo è morto nello scontro fra un'auto e un tir a Vanzaghello, in provincia di Milano, sulla strada statale 336 dell'aeroporto di Malpensa. La strada è temporaneamente chiusa e il traffico è regolato con indicazioni sul posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Incidenti : auto si ribalta nel Comasco - morti tre giovani : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Tre giovani sono morti la scorsa notte a Guanzate, in provincia di Como, in un incidente stradale. Verso le tre di notte l'auto nella quale si trovavano si è ribaltata in una via del centro del paese, per poi finire contro un muretto. I vigili del fuoco hanno estratto da

F1 – Sebastian Vettel tra problemi e Incidenti nella prima giornata di Monza : l’analisi del ferrarista : Le sensazioni di Sebastian Vettel al termine della prima giornata di prove del Gp d’Italia sul circuito di Monza: le parole del tedesco tra pioggia, problemi alla monoposto e incidenti Doppietta Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Italia: nonostante un’uscita alla ‘Parabolica’, Vettel ha chiuso le Fp2 davanti a tutti sul circuito di Monza, seguito dal compagno di squadra Kimi Raikkonen e da ...

Incidenti in Montagna : escursionista travolto da sassi nel Bresciano - grave : Incidente in Montagna, nel Bresciano: un escursionista è stato travolto da una scarica di pietre a Ponte di Legno, e versa in gravi condizioni. L’uomo era in compagnia di tre persone ed è rimasto incastrato sotto un masso di circa un metro cubo: molto complesse le operazioni di recupero da parte dei soccorritori. L'articolo Incidenti in Montagna: escursionista travolto da sassi nel Bresciano, grave sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna : alpinista ferita nel Cuneese : Una alpinista è rimasta ferita in Valle Po (Cuneo) dopo essere caduta durante una arrampicata sulle pareti della Punta Venezia. La donna, una trentacinquenne originaria della provincia di Cuneo, ha riportato una frattura a una gamba. Le condizioni meteorologiche non hanno permesso all’eliambulanza del 118 di portarsi sul punto dell’incidente. Le squadre del soccorso alpino sono state lasciate sul versante francese della montagna e ...

Incidenti in Montagna : alpinista 76enne muore nel Cuneese : Questa mattina un alpinista è morto: è precipitato da una parete della Serriera dell’Autaret, in Valle Stura, nel Cuneese. Il 76ene è caduto per cause ancora da accertare da 2500 metri di quota. A lanciare l’allarme sono stati i suoi compagni di cordata, rimasti illesi e soccorsi dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. I tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti in Montagna : escursionista ferito nel Cuneese : Recuperato dal Soccorso Alpino un escursionista rimasto ferito durante una gita in Valle Gesso, nel Cuneese: l’uomo, bloccato sul sentiero che conduce da San Giacomo di Entracque al rifugio Pagari’, ha riportato fratture a entrambe le gambe. L’uomo è stato raggiunto verso le 4 del mattino e sul posto gli sono state prestate le prime cure. All’alba è decollata da Alessandria una eliambulanza che ha prelevato il ferito e lo ...

Incidenti in Montagna : cade da sentiero - escursionista muore nel Vicentino : Un escursionista è morto questo pomeriggio tra le località Sasso Stefani e Sasso Rosso nella zona della Valstagna, nel Vicentino: è precipitato nel vuoto mentre percorreva un sentiero con tratti esposti sopra salti di roccia. A dare l’allarme una ragazza che si trovava con lui. Una squadra del Soccorso alpino di Asiago ha raggiunto il posto, assieme a un elicottero: sono sbarcati un tecnico di elisoccorso e un medico, ma è stato solo ...

Maltempo Puglia : 3 morti in 2 Incidenti stradali nel Barese : Due incidenti stradali si sono verificati nel tardo pomeriggio nel Barese, dove si sono verificati violenti temporali: il bilancio è di tre vittime. Una persona è deceduta in un incidente sulla SP94 tra Noicattaro e Casamassima, dove sono in corso i rilievi tecnici dei carabinieri, mentre due persone hanno perso la vita alle porte di Trani, in via Barletta. L'articolo Maltempo Puglia: 3 morti in 2 incidenti stradali nel Barese sembra essere il ...

TONINELLI - "RITIRO PATENTE PER CHI PARLA AL CELLULARE"/ Distrazione da smartphone principale causa Incidenti : smartphone alla guida, TONINELLI: "possibile ritiro PATENTE". Il ministro dei Trasporti PARLA di "inasprimento delle sanzioni" per chi usa il cellulare al volante(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 09:01:00 GMT)

Incidenti in Montagna : coppia di escursionisti si perde nel Pordenonese - salvata : I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno tratto in salvo nella notte due escursionisti 20enni, un ragazzo e una ragazza, che avevano chiesto aiuto dopo essere stati colti dal buio in una zona impervia sul Monte Borgà, nel Pordenonese, a quota 1.700 metri. I due ragazzi sono stati accompagnati prima sul sentiero 381 e successivamente scortati al Rifugio Cava Buscada e poi con automezzo fuoristrada del CNSAS a valle. I due escursionisti ...