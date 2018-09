Incidenti | a Vicenza auto investe e uccide due anziane sorelle ultraottantenni

Incidenti : in A4 a Vicenza tamponamento tra tir - due feriti : Vicenza, 21 set. (AdnKronos) - Alle 15.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Ovest ed Est in direzione Venezia poco prima della prima galleria per un tamponamento tra quattro autoarticolati, coinvolta di striscio anche un’auto: feriti due camionisti.