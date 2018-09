Incendio tra Napoli e Salerno | chiuso al traffico tratto della SS163 Amalfitana

Incendio del Monte Serra : strage di ulivi - aziende in ginocchio. Nuovo rogo poi spento : E' un danno enorme per l'economia, mentre i magistrati cercano di dare un volto a chi ha appiccato le fiamme che da lunedì 24 settembre hanno tormentato per tre giorni la provincia di Pisa. Altri ...

Rho - Incendio distrugge gattile : morti 100 mici/ Ultime notizie : struttura non sarà sequestrata - salvi i cani : Rho, brucia gattile: morti più di 100 mici. Ultime notizie, strage nella notte: forse un cortocircuito la causa delle fiamme che ha portato alla successiva devastazione(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:09:00 GMT)

Calabria - Incendio nel Cosentino : chiusi tratti di due strade statali : A scopo precauzionale, a causa di un incendio divampato in provincia di Cosenza, sono provvisoriamente chiusi al traffico due tratti della 283 ‘delle Terme Luigiane’ e della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’. Sulla Ss283 è interdetto al transito – in entrambe le direzioni – il tratto dal km 1,900 al km 6,900, tra i comuni di Terme Luigiane e Guardia Piemontese, con deviazione in loco sulla strada statale 18 ...

Pisa - Arezzo giocata nonostante l’Incendio - la protesta degli ultras : Pisa-Arezzo, valida per la terza giornata del campionato di serie C girone A, è finita 0-0 martedì 25 settembre 2018 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani. L’atmosfera è stata surreale, gli ultras Pisani hanno protestato ed hanno messo in atto uno sciopero del tifo, mentre gli ospiti, pur esponendo uno striscione solidale, hanno cantato e festeggiato un punto prezioso. Un minuto di silenzio per gli impiegati di Arezzo All’inizio della ...

Incendio Monte Serra - altra giornata di guerra. Il fronte avanza. Chiuso l'aeroporto : Pisa, 26 settembre 2018 - Non c'è tregua sul Monte Serra : l'Incendio - con tutta probabilità doloso - che da lunedì sera sta divorando le alture pisane continua ad avanzare, alimentato dalle forti ...

Incendio nel Pisano - evacuata un’altra frazione di Vicopisano : rogo non ancora domato - le fiamme si stanno spostando : Il fronte dell’Incendio sui monti Pisani, dove la situazione è leggermente migliorata, ha comunque costretto la protezione civile a decidere, per precauzione, l’evacuazione della frazione di Noce, nel comune di VicoPisano. I circa 300 abitanti erano stati preallertati gia’ stamani. Dopo il rientro nelle loro abitazioni di circa 300 persone, fatte allontanare dalle case nella notte e nelle prime ore di stamani, il numero degli ...

Incendio a Calci. Chiuso il traffico aereo dello scalo di Pisa : Si continua a combattere contro il maxi Incendio a Calci. Per agevolare il traffico dei mezzi antIncendio sono state adottate

Pisa - Incendio Monte Serra : strage di ulivi e vigne per 4 milioni : Almeno 150 ettari di ulivi sono stati distrutti dall’incendio che ha colpito anche vigne e castagneti ed ha minacciato abitazioni rurali ed alcuni agriturismi che sono stati costretti ad evacuare. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che stima almeno 4 milioni di euro di danni all’agricoltura in riferimento al vasto incendio sul Monte Serra, nel Pisano che spinto dal vento ha distrutto centinaia di ettari di bosco. Nei terreni ...

Pisa - Incendio sul Monte Serra. Settecento persone evacuate tra Calci e Vico. La Regione 'Sì allo stato d emergenza' : Ettari ed ettari di boschi, olivi e montagna bruciati sui monti Pisani. 'Chi ha provocato tutto questo è un criminale', dice uscendo dal container della protezione civile di Calci, nel Pisano, l'...

Incendio Pisa - sul monte Serra in fiamme 600 ettari di bosco : 700 sfollati tra Calci e Vicopisano. Si pensa a origine dolosa : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni. Oltre settanta le famiglie che hanno dovuto abbandonare la proprie case, per un totale di 500 sfollati nel comune di Calci e 200 in quello di VicoPisano. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. I soccorsi – Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 ...

Incendio Pisa - 700 sfollati tra Calci e Vicopisano/ Ultime notizie Monte Serra : rogo doloso - frazioni evacuate : Incendio Pisa, fiamme sul Monte Serra: sfollati. Ultime notizie, 700 persone evacuate tra Calci e VicoPisano. Il forte vento complica i lavori dei vigili del fuoco, bruciati già 600 ettari.Cresce ancora il numero degli sfollati nel Pisano a causa dell'Incendio divampato ieri sera che sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco impegnati da ore nel tentativo di sedare le fiamme. Come riportato dall'Ansa, sono adesso 700 le persone costrette ad ...

Incendio Pisa - in fiamme 600 ettari di bosco : 700 sfollati tra Calci e Vicopisano. Si pensa a origine dolosa : Un vasto Incendio sul monte Serra, nel Pisano, ha distrutto 600 ettari di bosco e minaccia le abitazioni. Oltre settanta le famiglie che hanno dovuto abbandonare la proprie case, per un totale di 500 sfollati nel comune di Calci e 200 in quello di VicoPisano. Le fiamme, probabilmente di origine dolosa, sono state avvistate intorno alle 22 di ieri. Da questa notte stanno operando sul luogo 180 squadre antIncendio e 50 volontari della Protezione ...

Vasto Incendio nel Pisano : 700 evacuati tra Calci e Vicopisano - “non ci sono né morti né feriti” : La Regione Toscana emanerà un decreto di stato d’emergenza regionale con 200 mila euro stanziati nell’immediato per i Comuni interessati dall’incendio che dalla notte scorsa sta divampando sul versante Pisano del monte Serra: lo ha annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Calci (Pisa), il presidente della Toscana Enrico Rossi. I sindaci dei Comuni interessati hanno reso noto che le scuole di Calci e ...

Da ieri sera è in corso un Incendio sul Monte Serra - tra Pisa e Lucca : Dai ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, che divide le province di Pisa e di Lucca, in Toscana. La zona più colpita è Calci, in provincia di Pisa, dove il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato l’evacuazione The post Da ieri sera è in corso un incendio sul Monte Serra, tra Pisa e Lucca appeared first on Il Post.