Incendi Matera | in fiamme decine di ettari di pineta

Incendi : 10 ettari di pineta distrutti nel Materano : Un esteso Incendi o di bosco, alimentato dal forte vento, si è sviluppato nella pineta della fascia jonica materana fra il lido di Rotondella e quello di Novasiri nelle prime ore del pomeriggio. Cinque squadre dei vigili del fuoco del comando di Matera sono riuscite a domare l’ Incendi o, che ha mandato in fumo 10 ettari della pineta in poche ore, grazie anche all’efficiente opera di prevenzione Incendi svolta dal personale del comando ...

Incendio in azienda chimica a Matera : allarme per nube di fumo : Un vasto Incendio ha interessato la Raro Srl di Matera, azienda del settore chimico specializzata nella detergenza professionale: il rogo si è sviluppato nella serata di ieri e diverse squadre dei vigili del fuoco di Matera, Potenza e Bari stanno ancora lavorando per spegnerlo. Le fiamme hanno generato anche una densa nube di fumo. Diverse le chiamate giunte ai pompieri da parte di cittadini preoccupati per bruciori e irritazioni agli occhi e ...