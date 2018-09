Iliad non funziona | disservizi e down in Italia per telefonate e Internet

Iliad Down Non Funziona - Non Va Internet 28 Settembre 2018 : Iliad Down, non Funziona, non va Internet. Segnalati problemi di rete Internet e dati Iliad in diverse zone d’Italia. Iliad: problemi di rete e connessione ad Internet 2G, 3G, 4G Iliad Down non Funziona, non va Internet 28 Settembre 2018 La settimana per gli utenti Iliad non sembra chiudersi al meglio. A partire da ieri sera, l’operatore Iliad […]

Se Iliad non ti soddisfa passa a Tim Five IperGo : 50GB e chiamate ill. a 5€ : Se iliad non ti soddisfa passa a Tim Five IperGo e a 5€ al mese avrai a disposizione 50GB in 4G e chiamate illimitate. È senza dubbio la migliore offerta attualmente disponibile per i clienti iliad e per quelli di operatori virtuali, ad eccezione di quelli operanti su reti Tim. passa a Tim da iliad ed MVNO Ai clienti iliad e di operatori virtuali, che non utilizzino le reti Tim, è proposta in assoluto la migliore offerta del momento. chiamate ...

Offerta Vodafone Special Minuti : 30 GB di traffico dati a 7 euro per i clienti Iliad e non solo : Dalla giornata di oggi 27 settembre 2018 si potrà attivare l’Offerta Vodafone Special Minuti declinata in due tagli, uno da 30 GB e uno da 20 GB di traffico dati. Queste due promozioni sono “operator attack” cioè no possono essere attivate da tutti, ma solo da chi proviene da determinati operatori. Andiamo a vedere nello specifico sia l’Offerta Vodafone Special Minuti 30 GB sia l’altra Offerta omonima ma con 20 GB ...

Iliad - occasione da non perdere per tutti i clienti e nuova sorpresa in vista : ecco i dettagli : ILIAD, occasione da non perdere per tutti i clienti e nuova sorpresa in vista - ecco i dettagli ILIAD, occasione da non perdere per tutti i clienti e nuova sorpresa in vista: ecco i dettagli Dal ...

Datati problemi Iliad Italia con IP francese? Stato risoluzione per errore RaiPlay e non solo : Sono ancora attuali i problemi Iliad Italia per i quali le SIM dei nuovi clienti connesse alla rete risultano avere ancora IP francese e non Italiano? L'anomalia era molto diffusa nel periodo immediatamente successivo al lancio dell'operatore nel nostro paese e purtroppo risulta ancora non rientrata del tutto neanche in questa ultima parte di settembre. Spieghiamo in parole semplici l'errore riscontrato: chi possiede uno smartphone con SIM ...

Iliad - occasione da non perdere e nuova sorpresa in arrivo Ecco tutti i dettagli : ILIAD, occasione da non perdere per tutti i clienti e nuova sorpresa in vista - Ecco i dettagli ILIAD, occasione da non perdere e nuova sorpresa in arrivo Ecco tutti i dettagli Dal giorno del suo ...

Iliad sfida TIM e Vodafone - offerte da non perdere : battaglia a colpi di promozioni vantaggiose | Costi e dettagli : ILIAD sfida TIM e Vodafone: battagli a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli ILIAD sfida TIM e Vodafone, offerte da non perdere: battaglia a colpi di promozioni vantaggiose - Costi e ...

Iliad sfida TIM e Vodafone : battaglia a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli : ILIAD sfida TIM e Vodafone: battagli a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli ILIAD sfida a TIM e Vodafone: battagli a colpi di offerte da non perdere - Costi e dettagli L'arrivo di ILIAD ...

Frequenze 5G : TIM e Vodafone migliore copertura ma WindTre non sfigura ed Iliad molto bene : Terminate le assegnazioni delle Frequenze per il 5G, TIM e Vodafone a gonfie vele ma WindTre ed iliad si difendono bene con una buona copertura Frequenze 5G: Vediamo come è finita tra TIM, Vodafone, WindTre ed iliad Terminata anche la seconda fase di assegnazione dove durante la settimana appena conclusa lo scenario è stato completamente […]

Fiato sospeso coi problemi Iliad del 20 settembre : la Rete non funziona per parte degli utenti : Ci sono segnalazioni in questi minuti a proposito di problemi Iliad, riscontrati da non pochi utenti italiani il 20 settembre. Nel momento in cui pubblichiamo l'articolo la mole di segnalazioni non è così elevata da indurci a parlare di down, ma è chiaro che siano in corso dei disservizi legati al funzionamento della Rete. Sia per quanto riguarda le chiamate voce, sia ovviamente a proposito della navigazione Internet. Vediamo dunque di capire ...

VODAFONE - offerta da non perdere : minuti illimitati e 50 giga per sfidare TIM - Wind e Iliad | Costi e dettagli : VODAFONE, offerta incredibile: minuti illimitati e 50 giga per sfidare TIM, Wind e Iliad - Costi e dettagli VODAFONE, offerta da non perdere: minuti illimitati e 50 giga per sfidare TIM, Wind e Iliad -...

Chi è dentro e chi è fuori dall’asta 5G : Iliad in prima linea ma non solo : Per l'asta 5G si è concluso il primo atto concreto: al Mise, ossia al Ministero per lo Sviluppo economico, sono state aperte le buste con le prime offerte degli operatori per le nuove frequenze. Chi è dentro la procedura e chi irrimediabilmente fuori dalla prossima rivoluzione tecnologica delle connessioni super veloci? Iliad, Fastweb, Wind Tre, Vodafone e TIM sono le uniche ad aver presentato le loro specifiche offerte per le future ...

Iliad non supporta il 4G in roaming - almeno per ora : Al momento Iliad non supporta il 4G e il 4G+ in roaming all'estero: la questione è nota all'operatore, forse un po' meno ai clienti. Ci avevate fatto caso a questa limitazione? L'articolo Iliad non supporta il 4G in roaming, almeno per ora proviene da TuttoAndroid.