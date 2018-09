Il tumore non è un dono | una malata risponde a Nadia Toffa

NADIA TOFFA - LITE SU INSTAGRAM PER IL tumore/ Foto - Alessandra Amoroso : "portare un sorriso non ha mai..." : NADIA TOFFA sbotta su INSTAGRAM per rispondere alle polemiche degli ultimi giorni. "Il cancro è un dono? Non ho mai sostenuto di essere stata fortunata ad ammalarmi". (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:20:00 GMT)

NADIA TOFFA/ "Ogni tumore è uguale" : non è vero - ma per capirlo ci vuole un po' di tenerezza : NADIA TOFFA ha raccontato in un libro la sua lotta contro il cancro. Ma parlare di un dono a proposito della malattia le ha attirato molte critiche sui social. MONICA MONDO(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 06:08:00 GMT)RAPINA CHOC A LANCIANO/ Un'arma in casa non può sostituire ciò che manca, di C. GuarnieriSI SCHIANTA 6 GIORNI DOPO L'AMICO/ "Morte vienimi a prendere": Paolino, perché riabilitare il fato?, di P. Vites

Elena Santarelli news sul tumore del figlio e l’annuncio : “Non mostrerò più i miei bambini su Instagram” : Come sta il figlio di Elena Santarelli e perché la showgirl ha deciso di non pubblicare più foto dei bambini su Instagram Elena Santarelli è tornata a parlare del tumore del figlio Giacomo. Come accennato già su Instagram, la showgirl ha ribadito al settimanale F che la malattia non è stata ancora sconfitta del tutto. “La […] L'articolo Elena Santarelli news sul tumore del figlio e l’annuncio: “Non mostrerò più i miei bambini ...

"Nadia come la mia Wondy sa che il tumore non è un dono. L'opportunità di non farsi disintegrare è il loro vero messaggio" : "Nadia è una persona che sta attraversando un momento difficile. Non capisco perché tutto questo accanimento. Non ha mai detto che il cancro è un dono. Le parole del suo post sono state completamente fraintese e usate strumentalmente. Perché dobbiamo condannare una persona che vive una sofferenza e sta cercando di vivere bene?". Alessandro Milan è marito di Francesca Del Rosso, la Wondy che per prima aveva ...

Nadia Toffa pubblica un libro sulla sua malattia. Facci : “Spettacolarizzazione del tumore”. Ma lei risponde su Twitter : “Non si disturbi a dire la sua” : Nadia Toffa ha annunciato sui social l’arrivo in libreria di “Fiorire d’inverno”, un modo per raccontare i mesi più difficili della sua vita dopo la malattia scoperta per caso lo scorso 2 dicembre. “In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità. A come riuscire a fiorire d’inverno cioè nel periodo più difficile ...

tumore al seno : gli screening non riducono la mortalità - è merito delle terapie : Secondo una ricerca pubblicata sull’International Journal of Cancer, condotta su donne norvegesi tra i 30 e 89 anni di età, colpite da cancro al seno tra il 1987 e il 2010, il merito del minor numero di vittime del Tumore non sarebbe degli esami di screening, ma delle terapie che sono migliorate. Lo studio ha messo a confronto il numero di morti prima e dopo l’introduzione dei programmi di screening: è emerso che il calo della ...

Carolyn Smith/ La lotta al tumore : "Non mollo - anche se ammetto di avere momenti di grande fragilità" : Carolyn Smith parla dei suoi progetti futuri, del programma a sostegno delle donne in difficoltà e di ciò che spera per il futuro. Oggi, infatti, sente di essere più...(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore : “Non mollo” : Carolyn Smith: la lotta contro il cancro al seno prosegue Da circa tre anni Carolyn Smith, ballerina, coreografa e presidente di giuria di Ballando con le stelle, lotta contro un tumore al seno che lei chiama “l’intruso”. Il peggio sembrava essere passato e il cancro sconfitto ma a fine febbraio Carolyn Smith ha avuto una recidiva. La famosa danzatrice anche stavolta non si è persa d’animo e ha ricominciato le cure. La ...

tumore al fegato - quel segnale inequivocabile del corpo che ‘qualcosa non va’ : In Italia, sono nel 2017, ci sono state 13mila nuove diagnosi di cancro al fegato, il 3% di tutte le nuove diagnosi di Tumore, con un rapporto di circa 2:1 tra maschi e femmine. Il Tumore al fegato non è molto comune, invece più frequenti i tumori secondari, ovvero le metastasi, che colonizzano il fegato provenendo da altri organi. Come riporta il sito di Umberto Veronesi, contrariamente alla maggior parte delle neoplasie, si caratterizza ...

SONIA LORENZINI/ "Dopo il tumore ho rifatto il seno - non stavo bene con me stessa" : SONIA LORENZINI confessa: "Ho rifatto il seno nel 2013. Dopo l'operazione non mi sentivo a mio agio, e mi sono detta: 'Perché no?'". La risposta su Instagram.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:49:00 GMT)

Il tumore di cui non si parla mai - ma è letale. Cosa devi controllare del tuo corpo : È un tumore di cui non si parla quasi mai, eppure esiste. Ed è bene conoscerne i sintomi per poterlo curare in tempo. Parliamo del tumore dell’orecchio, un tumore piuttosto raro che può colpire sia l’orecchio esterno, sia l’orecchio medio. In alcuni casi – la maggioranza – si tratta di carcinomi basocellulari ma può trattarsi anche adenocarcinomi. Proprio perché si tratta di un tumore raro, i sintomi iniziali tendono a essere ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio : “La vita non va messa in pausa” : Elena Santarelli torna a raccontare la battaglia contro il tumore del figlio Giacomo, fra la chemioterapia, le paure e la vita che “non va messa in pausa”. Diversi mesi fa ormai, la showgirl aveva rivelato al mondo la terribile malattia di Jack, spiegando su Instagram di aver ricevuto quella diagnosi che “nessun genitore vorrebbe ascoltare”. Dopo lo shock, Elena ha deciso di rimboccarsi le maniche e di lottare contro il ...

Marchionne - fonti vicine alla famiglia : morto di infarto e non di tumore : Sergio Marchionne è morto questa mattina [VIDEO], 25 luglio 2018, all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, dove era ricoverato il 27 giugno scorso per un misterioso intervento alla spalla destra. La notizia è stata battuta dalle Agenzie poco prima delle 11 e 30, facendo rapidamente il giro del mondo. Non ancora ufficiali le cause del decesso, anche se diverse testate giornalistiche riportano la notizia, non confermata, che fonti vicine ...

Marchionne - la famiglia smentisce il tumore. "Il suo cuore non ha retto" : Il dolore di Manuela Battezzato, accanto a lui fino all'ultimo. Funerali privati Piero Ferrari: "Marchionne come papà, amava le sfide"