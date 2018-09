Il Tesoro ora è un fortino espugnato

Scontro con il Tesoro - ora il Def è a rischio. Il piano B : il Parlamento alzerà il deficit : Dal ministero dell'Economia è trapelata una possibile via d'uscita: nella Nota del Def scriviamo il numero 'giusto', una percentuale che stia tra l'1,6% e l'1,8%, lo facciamo 'bollinare' dai due rami ...

Scontro con il Tesoro - ora il Def è a rischio Il piano B : il Parlamento alzerà il deficit : Parole solenni, irrituali. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria le pronuncia davanti alla platea di Confcommercio, la più grande organizzazione dei commercianti italiani: «Ho giurato nell’esclusivo interesse della Nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice,...

Decreto sul Ponte Morandi a Genova - scontro tra Palazzo Chigi e Tesoro. «Nel testo spazi vuoti» - «Falso» : «Tutti gli interventi sono finanziati». Ma martedì il Mef non ha mandato il testo al Quirinale. Toti: «Sarebbe più opportuno ritirare il provvedimento e ricominciare da capo»

Manovra - la Lega si blinda con il Tesoro : lavoro in avanzamento sulle coperture. Il pacchetto si sgonfia - potrebbe bastare uno sforamento "light" del deficit : Una fonte leghista di primissimo livello lo definisce un lavoro "pragmatico", che poggia su un assunto molto gradito al Tesoro: "Lavoriamo - spiega - nella consapevolezza che ci sono dei costi e che a questi costi devono corrispondere delle coperture". Non è un caso che il verbo sia declinato al plurale. A quattro giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento al Def, cioè lo scheletro della Manovra, e con le forti ...

Hai ancora qualche lira? Forse hai un Tesoro in casa : Quando è arrivato l'euro hai deciso di conservare qualche lira per ricordo? Oppure hai ritrovato un sacchetto pieno di monete da 20, 50, 100? Potresti avere in casa un piccolo tesoro. Alcune monete ...

San Gennaro e la preziosa mitra del Tesoro : un antico miracolo degli orafi napoletani : Nella giornata in cui si festeggia San Gennaro e si prega per il miracolo, riscoprire la sua storia è doverosa: come quella, poco conosciuta, legata ai suoi gioielli. Non tutti sanno che la mitra venne realizzata dagli orafi napoletani, raro e prezioso esempio di una storia iniziata con Carlo d’Angiò.Continua a leggere

Lega e M5S decisi a sforare il deficit - il Tesoro non molla : Prima la tempesta, con Di Maio che stoppa il condono e punta i piedi sulle pensioni di cittadinanza, poi una nuovo vertice e l’ennesimo annuncio di tregua tra gli alleati. Il governo vorrebbe inserire nella legge di bilancio sia la flat tax, che il reddito di cittadinanza e la riforma della legge Fornero, ma non sa come fare. O meglio non trova tut...

