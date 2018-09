agi

: Il sogno di Ligotti è vicino? Il suicidio di homo sapiens (nonostante la cospirazione degli ottimisti) - Agenzia_Italia : Il sogno di Ligotti è vicino? Il suicidio di homo sapiens (nonostante la cospirazione degli ottimisti) -

(Di venerdì 28 settembre 2018) ... un classico dei nostri tempi, si rielaborano più o meno le stesse tesi in un clima tecnofobico da tramonto dell'Occidente che bene certo non ha fatto e non fa al dialogo tra scienza e filosofia. Il ...