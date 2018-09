Il ritorno annunciato di Kate Middleton e gli altri gossip della settimana

SoulCalibur 6 : annunciato il ritorno di Raphael : Bandai Namco Entertainment Europe conferma attraverso un comunicato stampa che anche Raphael tornerà in SoulCalibur 6.Grazie alla sua grande velocità e agilità, Raphael è difficile da colpire. Ma non solo, è anche dura difendersi quando impugna la sua arma preferita, Flambert! Bandai Namco Entertainment Europe ha anche annunciato un network test che arriverà presto per SoulCalibur 6.Read more…