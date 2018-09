Il post commovente di Alessia Marcuzzi dedicato a Mia e alla sua passione

Scrive una frase disperata sul muro della scuola : la risposta dei compagni è commovente : "Per me non c'è nessun posto": questa la scritta apparsa al Liceo Brocchi. Il preside dell'istituto ha deciso di non denunciare il fatto e di cogliere la provocazione insieme a tutti gli alunni

Lele Spedicato - il post commovente della moglie Clio : «Sei il mio tutto» : «Già due volte, per esperienze personali, la natura... il corso degli eventi mi hanno messa davanti all?ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della...

Ariana Grande rompe il silenzio dopo la morte del suo ex Mc Miller con un post commovente : Non una parola, ma un'immagine significativa. Ariana Grande è uscita così allo scoperto dopo la morte del rapper Mac Miller, 26 anni, con il quale aveva avuto una relazione durata due anni, finita a maggio. La pop star americana ha pubblicato un ritratto su Instagram senza aggiungere alcuna didascalia: si tratta di una foto scattata probabilmente da lei in cui il cantante la guarda dal basso verso l'alto, seduto su un ...

Ariana Grande rompe il silenzio dopo la morte del suo ex Mac Miller con un post commovente : Addio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAriana Grande rompe il silenzio dopo la tragica morte dell’ex fidanzato Mac Miller. Al posto delle parole, la popstar americana condivide su Instagram un ritratto del rapper, trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, a 26 anni, il 7 settembre. L’immagine sembra scattata da lei, che di ...

Ariana Grande rompe il silenzio dopo la tragica morte del suo ex Mac Miller con un post commovente : Addio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAddio Mac MillerAriana Grande rompe il silenzio dopo la tragica morte dell’ex fidanzato Mac Miller. Al posto delle parole, la popstar americana condivide su Instagram un ritratto del rapper, trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles, a 26 anni, il 7 settembre. L’immagine sembra scattata da lei, che di ...

Caterina Balivo scrive un post commovente alla sua piccola per il suo primo anno di età : Caterina Balivo celebra il primo compleanno di Cora con un post commovente e dolcissimo su Instagram. La conduttrice in questi giorni si trova in vacanza a Capri, il suo luogo del cuore, in attesa di approdare nuovamente in tv con un nuovo programma. A settembre infatti sarà al timone di Vieni da me, dopo l’addio (sofferto) a Detto Fatto, che verrà condotto da Bianca Guaccero. Mentre si prepara ad affrontare le sfide che l’aspettano, Caterina ...

Caterina Balivo : il post commovente (e dolcissimo) per il compleanno di Cora : Caterina Balivo celebra il primo compleanno di Cora con un post commovente e dolcissimo su Instagram. La conduttrice in questi giorni si trova in vacanza a Capri, il suo luogo del cuore, in attesa di approdare nuovamente in tv con un nuovo programma. A settembre infatti sarà al timone di Vieni da me, dopo l’addio (sofferto) a Detto Fatto, che verrà condotto da Bianca Guaccero. Mentre si prepara ad affrontare le sfide che l’aspettano, ...

Il commovente post di Eleonora Pedron per la sorella scomparsa : Eleonora Pedron ricorda la sorella scomparsa in un incidente stradale con un commovente post su Instagram. La showgirl padovana ha pubblicato sui social una foto che la ritrae da piccola insieme al padre e alla sorella Nives, di sei anni più grande, morta prematuramente in un incidente quando aveva solamente 14 anni. Un lutto che ha segnato per sempre la vita di Eleonora Pedron e con cui, ancora oggi, fa i conti. “Quanto avrei voluto ...