Il Milan non sa più vincere

Milan - Gattuso sotto pressione : "Non siamo una grande squadra. Speriamo di recuperare Higuain" : Il tecnico rossonero dopo il pari con l'Empoli: "Quando non arrivano i risultati rischi di demoralizzarti"

DIRETTA/ Empoli Milan (risultato finale 1-1) streaming Dazn. Terracciano "Non avevo visto il tiro di Suso"

Milan - Gattuso rassegnato : “non siamo una grande squadra” : Il Milan non è andato oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Poi un errore ci può stare, soprattutto in questo momento li stiamo pagando a caro prezzo. Dobbiamo guardare avanti: non riuscire a chiudere le partite sta diventando un problema. Creiamo tanto, specie in un momento di difficoltà come questo, ...

Milan - Gattuso : 'Creiamo tanto - ma non concretizziamo' : Fischio finale. Per il Milan è ancora pari e rimpianti dopo l'1-1 di Empoli. Ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso fa la conta delle occasioni e degli scherzi della sorte, con Terracciano più fedele tra i complici. 'Anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto - il racconto del tecnico a ...

Il Milan non va oltre il pari : 1 a 1 a Empoli : La sesta giornata di serie A si chiude con la vittoria del Sassuolo a Ferrara per 2-0 e il pareggio tra Empoli e Milan per 1-1. In classifica Sassuolo terzo in solitario, Milan nella seconda metà del tabellone.

Empoli-Milan - DAZN non si vede : tifosi rossoneri furiosi : Empoli-Milan, DAZN non si vede. Si sta giocando l’ultimo match valido per la 6^ giornata del campionato, in campo i rossoneri che sono passati in vantaggio con un gol di Biglia. Nel frattempo tifosi rossoneri furiosi sui social, la partita non si vede su DAZN, già tante emozioni durante il match che però gli appassionati non hanno potuto seguire. Tantissimi i messaggi di protesta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Empoli-Milan - non solo Leonardo e Maldini allo stadio : ci sono i vertici di Elliott e Scaroni : Stasera al Castellani sarà presente tutto il Milan. Come svelato da Sky Sport , da Gordon Singer fino a Scaroni, per passare da Maldini, Leonardo e gran parte del cda con Furlani e Tuil. Ben 18 accrediti per la società rossonera: un chiaro segnale di vicinanza a Rino ...

Milan - André Silva rinato : in Liga è l’attuale capocannoniere : L’annata poco felice ha indotto il Milan a mandarlo via, ma oggi probabilmente dalle parti di Milanello aleggerà lo spettro di qualche rimpianto, soprattutto adesso che Gonzalo Higuain è out per infortunio: per André Silva sono state sufficienti sole 6 gare per conquistare la vetta della classifica cannonieri della Liga. L’inizio di stagione in Andalusia dimostra che l’attaccante lusitano è rinato. In questo senso i ...

Siviglia - André Silva fa due gol al Real Madrid ed è capocannoniere : al Milan si mangiano le mani : I momenti bui al Milan sembrano essere un ricordo lontano per André Silva che, nella partita contro il Real Madrid di ieri, mercoledì 26 settembre, è riuscito a rifilare alla squadra di Lopetegui due ...

Empoli-Milan - le probabili formazioni : Higuain non convocato : Un cambio di programma rispetto all'elenco dei convocati già ufficialmente diramato: Gonzalo Higuain , infatti, non farà parte della spedizione rossonera che affronterà la trasferta di Empoli, ...

Milan - Higuain non convocato. Gattuso : 'Ha un problema al flessore' : MilanO - ' Ha un piccolo problema '. Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan annuncia il problema fisico di Gonzalo Higuain, che salterà la sfida del Castellani. ' L'abbiamo ...

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA EMPOLI-Milan/ Ultime notizie - problema al flessore per il Pipità: non sarà convocato