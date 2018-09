Il Milan e la sindrome del gambero

milanworld

: Siete più arrabbiati o delusi? - MILANSWORLD : Siete più arrabbiati o delusi? - MilanNewsit : Milan, la sindrome della ripresa: 7 gol subiti su 8 arrivano nel secondo tempo - milansette : Milan, c'è un problema: la sindrome della ripresa -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Dalla partita contro la Roma, ilfa come il. Segna regressi di rendimento: sei punti in cinque partite, una media da bassa classifica. L’ultima con l’Empoli si è presentata come uno scontro diretto di fascia, per la permanenza in serie A. Per la compagine di Gattuso ogni avversario, per quanto sulla carta abbordabile, rappresenta un pericolo. Il, di fronte al pericolo, fa uno scatto indietro. Gioco e risultati segnano l’atteggiamento di una squadra, psicologicamente bloccata, mentalmente condizionata dalla paura di sbagliare. Le ultime tre partite, contro Cagliari, Atalanta ed Empoli, ne hanno esposto i sintomi, ma i sintomi – in tripla successione – sono i segnali di una condizione in acuzie, che rischia di diventare malattia cronica d’un corso irreversibile. Ilnon se lo può consentire per la dignità della sua storia e, più praticamente, per quelle ...