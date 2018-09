Il Governo sfida l' Europa sul deficit | reddito di cittadinanza a partire dal 2019

Blastingnews

(Di venerdì 28 settembre 2018) Matteo Salvini e Lugi Di Maio tirano dritto, in particolare il leader della Lega ha dichiarato di disinteressarsi a ciò che pensa l'della manovra economica e sul tema migranti. Ieri ilgialloverde ha trovato l'intesa suldi bilancio al 2,4% che rappresenta una vera e propriaa Bruxelles: Noi andiamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese. Ildiè stato immesso in manovra e partira' nel. Iltira dritto La possibilita' che l'Unionebocci la nuova manovra finanziaria dell'Italia è molto alta ma questo a Salvini non sembra affatto interessare: Vogliamo ridare speranza, fiducia, energia e lavoro sostiene il leader del Carroccio, sentendosi soddisfatto di quanto fatto negli ultimi quattro mesi e augurandosi di continuare a fare bene nei prossimi quattro anni. Non siamo al mercato dei tappeti ...