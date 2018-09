Il gioco pericoloso della Lega

“Non fatelo - è pericoloso”. In My Feeling Challenge - il “gioco” che spaventa la polizia : Una sfida particolare, decisamente, con video che hanno già iniziato a inondare i social diffondendo le immagini di ragazze e ragazzi sparsi per il mondo che si cimentano nella singolarissima tenzone (non mancano gli adulti, ovviamente). Tutto era iniziato come una semplice battuta, pronunciata non a caso da un comico, Shiggy, per poi trasformarsi in un gioco sempre più virale e, come spesso accade in questi casi, sempre più discusso. Sì ...